惠普宣布台灣為美以外最大硬體設計中心 在台招募新血

惠普Hewlett Packard Enterprise (NYSE: HPE) 今（2）日宣布HPE台灣成為次世代科技全球策略中心，以及全球供應鏈模式卓越中心(Center of Excellence)。HPE台灣是HPE在美國以外的最大硬體設計中心，並將專注於推動5G、邊緣和高效能運算等市場領先的創新服務及產品。

該公司表示，HPE台灣的躍升將在台灣創造更多就業機會。新工作機會將包含多種學科與層級，並以全球營運和進階研發為主。在過去三年中，HPE在台灣的員工數已增長30%，目前正在招募100多個全新職位。

「客戶需要安全的網路連線、更快的資料洞察，以及無所不在的雲端體驗。而我們的台灣團隊正引領創新，以滿足客戶所需並預測未來趨勢，」HPE台灣慧與科技董事長暨企業事業群總經理王嘉昇表示。「HPE台灣團隊在HPE關鍵的供應鏈需求中發揮戰略作用。在過去50年中，我們在這個重要市場的投資不斷擴大，因為台灣擁有以技術為核心的經濟、經驗豐富的供應商生態系以及高科技人才。」

副總統賴清德指出，「今天非常高興能夠親身見證HPE慧與科技對台灣進一步的投資發展情況。HPE不管是在雲端運算的科技創新或人才培育，甚至反過來在台灣採購，包括資料記憶儲存或者是伺服器等等設備，可以說對台灣貢獻非常大。」在這裡要代表蔡總統感謝HPE慧與科技深耕台灣而且有把台灣定位為貴集團次世代科技以及全球營運的策略中心，對台灣未來的影響非常深遠。

HPE台灣引領機架式 (rack)、直立式 (tower) 與刀鋒式 (blades) 伺服器以及儲存服務的研發工作，這些將透過對現有的HPE台灣實驗室，進行數百萬元的升級與擴充經費來強化。HPE台灣實驗室預計在今年年底前為工程團隊提供最新設備與設施，協助其開發、設計與測試最新的尖端技術。

台灣工程團隊參與了HPE從邊緣到超大規模等多項運算產品組合的創新和研發，並針對所有企業(無論是公營、民營、大型或小型等各種企業)進行最佳化。例如，HPE今年初發布由台灣團隊設計的HPE Open RAN Solution Stack，此解決方案採用全新HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus 伺服器，這也是業界第一台針對Open RAN(無線存取網路)工作負載最佳化的伺服器，能為廣泛的5G佈建提供強大支援。HPE台灣工程師也參與開發使用第三代AMD EPYC™處理器與第三代Intel Xeon可擴充處理器的新產品組合。

該公司也表示，台灣供應商在HPE供應鏈中佔有重要的策略地位，並為HPE提供世界級的製造服務。因此，HPE台灣已經成為HPE的全球供應鏈中包含策略採購、計畫、材料管理與工程設計等多部門的重要樞紐。全球策略採購卓越中心由台灣領導，將利用其高度專業的在地人才，並從與台灣市場中領先的科技公司合作受益。