支持政府調薪 工總：呼籲獲利成長企業率先加薪

勞動部日前宣布公布自明年1月1日起，調漲基本工資，調幅達到5.21%，政府也擬於2022年度將軍公教人員待遇調升4%，對此，工總今日表示樂觀其成，呼籲今年獲利產業應率先為員工加薪。

今年台灣經濟表現優異，出口屢創新高，主計總處也預估全年經濟成長率可望達6.01%，基本工資及軍公教薪資都將在明年調升。工總表示，長期以來，我國政府的軍公教人員薪資水平偏低，較鄰近的新加坡、香港為低，政府部門局處首長待遇也不若私人企業，提高薪資有助於吸引一流人才進入公務體系，提升政策規劃品質與行政效率。

工總認為，為提升國內薪資水平，激勵員工工作士氣，呼籲今年獲利產業應率先為員工加薪，將成長果實分享員工；但對近來許多受疫情及基本工資調漲影響，經營面臨困境的中小企業，也期待政府能持續給予關注並提供必要協助，確保穩定營運。