快訊

世新中文系擬改名救招生 引發師生反彈暫緩

影／新北警方攔截圍捕亮槍汽車 赫見王金平坐在車內

工業總會支持政府調薪 呼籲獲利成長企業率先加薪

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

全國工業總會今（2）日表示，今年台灣經濟表現優異，出口屢創新高，主計總處也預估全年經濟成長率可望達6.01%。台灣經濟與產業表現優異，為讓勞工分享經濟成長的果實，勞動部於公布自明年1月1日起，調漲基本工資，調幅達到5.21%；政府也擬於2022年度將軍公教人員待遇調升4％，對此工業總會樂觀其成。

工總指出，長期以來，我國政府的軍公教人員薪資水平偏低，較鄰近的新加坡、香港為低，政府部門局處首長待遇也不若私人企業，提高薪資有助於吸引一流人才進入公務體系，提升政策規劃品質與行政效率。

為提升國內薪資水平，激勵員工工作士氣，工總也呼籲今年獲利產業應率先為員工加薪，將成長果實分享員工；但對近來許多受疫情及基本工資調漲影響，經營面臨困境的中小企業，也期待政府能持續給予關注並提供必要協助，確保穩定營運。

薪資 軍公教 基本工資

延伸閱讀

【專家之眼】駁軍公教加薪的四大迷思

基本工資調漲 牽動三類成本

響應軍公教加薪 石化公會會員跟進調薪2%至5%

基本工資明年起調漲 沒調整雇主最高被罰100萬元

相關新聞

蔡英文總統宣布APEC領袖代表 張忠謀第五度與會

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月12日登場，總統府今天舉行「宣布第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」，由...

疫情影響1-9月就業人數1144.1萬人 同比大減5.8萬人

主計總處發布國情統計顯示，受疫情影響國人就業機會，今年1-9月受僱者平均916.0 萬人，占所有就業者比率為80.1％，...

蔡英文將宣布APEC領袖代表 張忠謀第五度與會

亞太經濟合作會議（APEC）將於11月12日登場，蔡英文總統今天將宣布領袖會議代表，據悉，將由台積電創辦人張忠謀代表出席...

鋼鐵業加薪潮 最高衝5%

鋼鐵景氣好，鋼鐵業出現加薪潮。據台灣鋼鐵公會普查，217家會員鋼廠全部表明願意調高員工薪資，調幅3%至5%之間，將創下國...

支持政府調薪　工總：呼籲獲利成長企業率先加薪

勞動部日前宣布公布自明年1月1日起，調漲基本工資，調幅達到5.21%，政府也擬於2022年度將軍公教人員待遇調升4%，對...

陳吉仲：中國禁台灣水果納WTO議程 明晚將討論

世界貿易組織（WTO）日前證實，已將中國禁台灣水果納入11月議程處理。農委會主委陳吉仲今天說，應該會在明晚討論到這個議題...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。