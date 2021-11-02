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HPE投資台灣 打造次世代科技及供應鏈全球中心

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

慧與科技（HPE）今（2）日宣布，台灣成為次世代科技全球策略中心，以及全球供應鏈模式卓越中心，HPE台灣是HPE在美國以外的最大硬體設計中心，並將專注於推動5G、邊緣和高效能運算等市場服務及產品，為此，HPE台灣將在今年年底前砸下數百萬元升級與擴充台灣實驗室，並預計招募100多個全新職位。

慧與科技表示，HPE台灣的躍昇將在台灣創造更多就業機會，新工作機會將包含多種學科與層級，並以全球營運和進階研發為主，在過去三年中，HPE在台灣員工數已增長三成，目前正在招募100多個全新職位。

HPE台灣引領機架式（rack）、直立式（tower）與刀鋒式（blades）伺服器以及儲存服務的研發工作，這些將透過對現有的HPE台灣實驗室進行數百萬元的升級與擴充經費來強化，HPE台灣實驗室預計在今年年底前為工程團隊提供最新設備與設施，協助其開發、設計與測試最新的尖端技術。

台灣工程團隊參與了HPE從邊緣到超大規模等多項運算產品組合的創新和研發，並針對所有企業無論是公營、民營、大型或小型等各種企業進行最佳化。

慧與科技舉例，今年初發布了由台灣團隊設計的HPE Open RAN Solution Stack，此解決方案採用了全新HPE ProLiant DL110 Gen10 Plus伺服器，這也是業界第一台針對Open RAN（無線存取網路）工作負載最佳化的伺服器，能為廣泛的5G布建提供強大支援。

5G

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