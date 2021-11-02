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疫情影響1-9月就業人數1144.1萬人 同比大減5.8萬人

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
受疫情影響國人就業機會，今年1-9月受僱者平均916.0 萬人，占所有就業者比率為80.1％，較上年同期減1.2萬人或減0.1％。 圖／聯合報系資料照
受疫情影響國人就業機會，今年1-9月受僱者平均916.0 萬人，占所有就業者比率為80.1％，較上年同期減1.2萬人或減0.1％。 圖／聯合報系資料照

主計總處發布國情統計顯示，受疫情影響國人就業機會，今年1-9月受僱者平均916.0 萬人，占所有就業者比率為80.1％，較上年同期減1.2萬人或減0.1％。

主計總處統計，109年就業者總共1,150.4萬人，較108年增0.4萬人或增0.03％，較十年前增加101.1萬人、9.6％；110年1-9月平均1144.1萬人，較上年同期減5.8萬人或減0.5％。

按從業身分觀察，109年以「受僱者」917.8 萬人（占79.8％）最高，其次為「自營作業者」132.0萬人（占11.5％），而「無酬家屬工作者」及「雇主」分別占4.8％及3.9％，與108年相較，除「受僱者」增3.1萬人或增 0.3％外，其餘類別均下降，以「無酬家屬工作者」減2.1萬人或減3.6％較多；110年1-9月「受僱者」平均916.0 萬人（占80.1％），較上年同期減1.2萬人或減 0.1％。

比較我國與34個OECD會員國受僱者占就業者之比率，2020（109 年）年以挪威（占93.8％）最高，美國（93.7％）及丹麥（91.5％）分居二、三，哥倫比亞（49.0％）最低，我國79.8％排名第 28，低於OECD 會員國（34 國）中位數（86.0％），與亞鄰國家相較，高於南韓（75.6％），惟低於日本（89.5％）；與2010年相較，多數國家受僱者占比均呈上升，以土耳其增8.9百分點最多，我國亦增2.6個百分點。

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