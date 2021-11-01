移工境管將鬆綁！積分制專案引進 要看這三大要件

移工境管有望本月鬆綁。勞動部長許銘春今（1）日在立法院社福委員會表示，勞動部規畫以積分制引入移工，積分愈高愈快引進，積分制的評估項目包括移工接種疫苗數、來源國疫情、雇主防疫準備等。

許銘春並表示，因應產業缺工和防疫，勞動部已經研擬專案引進移工，計畫待中央流行疫情指揮中心核定，11月底前應可開放，但勞動部希望能更早開放。

她並說，勞動部並已跟衛福部協調，預留1700張集中檢疫床位；至於移工來源國的防疫，預計由駐外單位驗證是否施打疫苗。

勞動部勞動力發展署長蔡孟良進一步說明，積分制的評估項包含接種疫苗劑數、來源國疫情、雇主提供宿舍等，若積分越高則可優先入境，開放名額則配合每周釋出的集中檢疫所床位。

蔡孟良表示，屆時產業類移工和家事類移工將分開申請、積分各自評比；至於移工接種疫苗種類，將依指揮中心決定。

許銘春先前已透露，勞動部正與經濟部、衛福部等跨部會合作，在兼顧防疫政策和產業的需求之下，研擬移工入境方案，規畫將從來源國預防，如完整接種疫苗的移工可優先入境、入境前一人一室、入境必須採PCR、入境後完成14天檢疫隔離加七天自主健康管理等。

許銘春今日強調，台灣主要移工來源國為印尼、泰國、菲律賓、越南等四國，目前只有印尼每天確診者維持約一千人，其餘三國確診者每日仍上萬；為了維護台灣好不容易穩定的疫情，此次開放移工採專案開放，並要求防疫配套措施更嚴格、避免產生破口。