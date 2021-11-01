勞動部備40億銀彈 基本工資薪資補貼鎖定服務業及農業

經濟日報 / 記者江睿智／台北即時報導
勞動部長許銘春今（1）日在立法院社福委員會表示，勞動部就業安定基金預計準備40億元，補貼對象主要為服務業及農業。圖為加油站員工賣力洗車。圖／聯合報系資料照
勞動部長許銘春今（1）日在立法院社福委員會表示，勞動部就業安定基金預計準備40億元，補貼對象主要為服務業及農業。圖為加油站員工賣力洗車。圖／聯合報系資料照

基本工資自明(2022)年元旦起，月薪調升為25,250元，時薪168元，調幅達5.21%，經濟部和勞動部規畫對雇主提供薪資補貼。勞動部長許銘春今（1）日在立法院社福委員會表示，勞動部就業安定基金預計準備40億元，補貼對象主要為服務業及農業，採申請制，預估64萬名邊緣勞工受惠。

經濟部上周與相關業者協商，並公布基本工資補貼草案，為投保薪資級距24,000元及25,200元，按員工數每人1,000元定額計算補貼款；投保薪資在23,100元以下部分工時員工，以每月70小時估算，每人每月560元定額補貼，補助時期為明年一至六月，並以今年11月、12月營收較去年同期衰退15%為適用門檻。

許銘春今日赴立法院社福委員會進行業務報告，她受訪表示，工商團體對於補貼金額已有共識；但對營收減少比例、比較基期有不同意見。

許銘春詢答時進一步說明，營收衰退比較基期訂為今年11、12月是經濟部建議，主要是振興券已上路，若振興投下去仍起不來，就必須補貼；有些工商團體認為，比較基期建議往前挪至9、10月。許銘春表示，若調整比較基期，可能也得調整補助比例，不過目前都尚未定案，待與經濟部研議後，再呈報行政院並對外公布。

基本工資薪資補貼是給雇主。許銘春表示，補助財源來自就業安定基金，現準備40億元，補貼對象以農業和服務業為主，採申請制，但會簡化申請，執行細節會再討論。

她進一步表示，若基本工資月薪補貼千元、時薪每月補貼560元，初估月薪可補貼48萬人、約需29億元，時薪則可補貼16萬人，約需五億元。換言之，約有64萬名勞工受惠。

有立委質詢時表示，體育健身、交通運輸、藝文等產業受衝擊亦大，是否可以列入補助範圍。許銘春表示，只要受雇勞工適用基本工資，都在補助對象之中。

也有立委擔憂是否有業者為了拿到這項薪資補貼，刻意將勞工薪水「高薪低報」。對此，許銘春允諾，勞動部將會設定查核機制，避免業者高薪低報。

投保薪資 基本工資 勞動部

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