三接遭挑戰、四接也受挫 協和電廠環評須補件再審

環保署今（1）日召開基隆協和電廠更新改建計畫環評第三次初審會議，環保署專案小組最後要求補件再審，希望開發單位評估替代方案、縮小填海造陸面積的可能性及補充生態復育資料等內容後，於明年1月31日前送專案小組再審。

此案攸關減煤增氣能源轉型及第四座天然氣接收站興建，然而由於涉及填海造陸，環保團體擔憂珊瑚礁生態遭受衝擊，向環委喊話退回此案，並呼籲政府別讓四接成為下一個公投戰場。

經濟部推動能源轉型受挫，不僅觀塘三接遭受公投挑戰，如今四接也仍卡在環評，飽受環團質疑。經濟部次長曾文生今日繼三接環差初審會議後，再度親自出席坐鎮，不過結果仍待補正再審。

協和電廠更新改建案，主要內容是將協和電廠既有四部燃油機組拆除，改建兩部總裝置容量260萬瓩以下的燃氣複循環機組，並填海造陸18.6公頃興建四接。

今日初審會議中，不少正反雙方支持者出席激辯。支持開發的在地里長指出，基隆中山區24位里長支持四接，代表的至少是2.5萬里民，遠比連署反對開發的4,000多人還要多，里長認為台電已展現誠意縮小填海造陸面積，呼籲環委支持。

環團則強調珊瑚礁生態及海岸保育，希望未來可以帶小孩看到美麗的海岸，而不是水泥地，燃氣仍是化石能源，只是未來邁向綠能的過渡型設施，不應讓寶貴生態環境為此犧牲，要求經濟部考慮深澳等替代方案。

曾文生表示，四接未來開發的地方就是人工海岸，經過數十年滄海桑田，確實有部分生態發展，但鄰近的深澳、野柳其實生態更為豐富，目前選址是較為合適的選擇，不過經濟部願意再「掃描」所有可能替代方案，並提出更清楚的調查及說明。

至於環團要求經濟部將過渡時期使用的FSRU（浮動式天然氣接收站）改為長期使用，曾文生表示最大的顧慮是颱風，據評估，颱風警報來之前到解除警報約七天，這七天間FSRU恐被迫中斷，恐影響至少5%以上的機組，「這是無法面對的風險。」

環委經過閉門會議討論後，決議請開發單位在明年1月底前補件再審，須補充替代方案比較、縮小填海造陸面積可行性、生態復育補充資料等。此外由於此案橫跨兩屆環評委員任期，專案小組表示若有必要會再安排現勘。