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溫管法修法預告中 環保署：歡迎各界提建議

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

有環團今（1）日赴行政院要求提出台灣淨零轉型路徑訴求及溫管法修正內容建議，環保署表示，溫管法修法正預告中，歡迎各界提出建議。

環保署表示，行政院重視溫室氣體減量及氣候變遷調適工作，院長蘇貞昌也在今年8月30日永續會第33次委員會議中責成環保署加速辦理修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」之工作。

其中除將2050淨零排放目標入法外，同時就推動碳費、專款改善氣候變遷等議題積極溝通、謹慎評估，並做出減碳分配的整體規劃，讓台灣從供給面、製造面、使用面、環境面，共同建構一個永續的綠色家園。

環保署表示，溫管法修正草案已於10月21日預告，法案名稱修正為氣候變遷因應法，納入淨零排放目標並強化相關減量對策工具。

環保署表示，淨零排放需要投入更多科學研究與技術研發才能達成，2021年國際能源總署（IEA）發表「2050年淨零排放：全球能源部門路徑圖（Net Zero by 2050： A Roadmap for the Global Energy Sector）」提出，達成2050年淨零排放目標，需要更多乾淨能源技術創新及現階段尚未市場化技術大規模的應用。

在行政院統籌下，各部會已由「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等五大工作圈進行淨零排放路徑評估及藍圖規劃，並針對農林碳匯、淨零建築、綠運輸、低碳產業及經濟工具等議題，邀請專家學者、民間團體與政府部門代表與會溝通討論，以期找出最符合永續發展的氣候治理路徑。

達成淨零排放目標亦需搭配減量政策工具之規劃與執行，環保署表示，這次提出溫管法修正草案，也提出徵收碳費規定，參考過去各種徵收經驗，對於碳費實施細節、配套方案等則需進一步與各界深入凝聚共識。

另外，此次修法也同時納入對製造、運輸及建築等各部門排放行為的管制，且規定新設污染源應採最佳可行技術並進行增量抵換，也強化對事業或各級政府執行自願減量計畫之誘因，也要求公告產品標示碳足跡，並將二氧化碳捕捉再利用及封存事宜納入管制，多管齊下促進減量，以達成目標。

環保署表示，減碳工作需要各界共同努力、一起參與，才能達成目標。溫管法預告作業將持續至今年12月20日，歡迎各界表示意見，以利修法內容更臻完備，作為未來推動減碳工作之依據。

環保 氣候變遷 減碳

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