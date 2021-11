溫管法修法預告中 環保署：歡迎各界提建議

有環團今(1)日赴行政院要求提出台灣淨零轉型路徑訴求及溫管法修正內容建議,環保署表示,溫管法修法正預告中,歡迎各界提出建議。

環保署表示,行政院重視溫室氣體減量及氣候變遷調適工作,院長蘇貞昌也在今年8月30日永續會第33次委員會議中責成環保署加速辦理修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」之工作。

其中除將2050淨零排放目標入法外,同時就推動碳費、專款改善氣候變遷等議題積極溝通、謹慎評估,並做出減碳分配的整體規劃,讓台灣從供給面、製造面、使用面、環境面,共同建構一個永續的綠色家園。

環保署表示,溫管法修正草案已於10月21日預告,法案名稱修正為氣候變遷因應法,納入淨零排放目標並強化相關減量對策工具。

環保署表示,淨零排放需要投入更多科學研究與技術研發才能達成,2021年國際能源總署(IEA)發表「2050年淨零排放:全球能源部門路徑圖(Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector)」提出,達成2050年淨零排放目標,需要更多乾淨能源技術創新及現階段尚未市場化技術大規模的應用。

在行政院統籌下,各部會已由「去碳能源」、「產業及能源效率」、「綠運輸及運具電氣化」、「負碳技術」及「治理」等五大工作圈進行淨零排放路徑評估及藍圖規劃,並針對農林碳匯、淨零建築、綠運輸、低碳產業及經濟工具等議題,邀請專家學者、民間團體與政府部門代表與會溝通討論,以期找出最符合永續發展的氣候治理路徑。

達成淨零排放目標亦需搭配減量政策工具之規劃與執行,環保署表示,這次提出溫管法修正草案,也提出徵收碳費規定,參考過去各種徵收經驗,對於碳費實施細節、配套方案等則需進一步與各界深入凝聚共識。

另外,此次修法也同時納入對製造、運輸及建築等各部門排放行為的管制,且規定新設污染源應採最佳可行技術並進行增量抵換,也強化對事業或各級政府執行自願減量計畫之誘因,也要求公告產品標示碳足跡,並將二氧化碳捕捉再利用及封存事宜納入管制,多管齊下促進減量,以達成目標。

環保署表示,減碳工作需要各界共同努力、一起參與,才能達成目標。溫管法預告作業將持續至今年12月20日,歡迎各界表示意見,以利修法內容更臻完備,作為未來推動減碳工作之依據。