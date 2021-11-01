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商總許舒博：政府協助企業 工時及工資要一步到位

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導
商總理事長許舒博1日出席第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮。 中央社
商總理事長許舒博1日出席第75屆商人節大會暨「金商獎」頒獎典禮。 中央社

經濟部日前公布基本工補貼草案，初定月薪族每人補貼1000元、時薪族560元。商業總會理事長許舒博今（1）日表示，時薪族以每月70小時估計不符現實，建議以150小時來計算。他並建議，政府在這一波對企業的協助，不論是增加工時或工資時，最好是一步到位。

另外11月及12月做為基期也有很大問題，許舒博表示，經濟部公布的基本工補貼配套，11月及12月已經開始使用五倍券，與之前受疫情重創的產業狀況不符，建議改以9、10月作為基準來做比較，他希望能改成一致性的補助，商總將與各產業界討論，於一周內向經濟部提出建議內容。

對此經濟部長王美花回應，當初是考量11、12月是距離明年較近的基期，並以今年11、12月與去年同期衰退15%以上為標準，但多數業者反映發放五倍券後年底業績大好，經濟部內部會再討論並再次與各工協會溝通討論，預計基本工資補貼方案可望於本周定案。

中華民國全國商業總會今日舉辦第75屆商人節暨「金商獎」頒獎典禮，受獎項目分為優良商人、優良外商、優良外國駐華商務單位，優良臺灣老店、在地特色老店以及創新菁英老店等，經過嚴格的評選，總計選拔出50位獲獎者。

許舒博在會前接受聯訪時表示，政府調漲基本工資，有些表現好的企業，他相信會跟進調薪，但是對於有些仍在紓困中的企業，或是還無法復甦且國門還關閉而受影響的觀光業者，要他們調薪將造成很大衝擊。

許舒博表示，針對基本工資他曾在上周與經濟部開會，但是對勞動部提供給經濟部的數字感到質疑，他不懂勞動部說的每月平均工時70小時是怎麼出現？打工族一個月平均工時70小時，若乘上最低時薪168元後，「連基本工資都沒有，打工族沒有人一個月只有70小時，換算下來每天只做二、三個鐘頭，建議仍以每月150小時為基準，完成基本工資時數，也能補助至1,000元以上。

經濟部 基本工資 許舒博 王美花 勞動部

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