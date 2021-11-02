「永續淨零」玩真的！台灣淨零排放強大陣容 寫下永續新篇章

近期全球經濟面臨巨大轉型，氣候變遷已成為全球永續發展的最大威脅，淨零排放已成為世界未來共同的願景，全球各國紛紛宣示於2050年前後陸續達成碳中和，並落實巴黎協定中維持全球升溫較工業革命前不超過攝氏1.5度之目標，國際重要夥伴的台灣不缺席。蔡英文總統在4月22日宣示淨零排放是我國不能置外於全球的共同目標、要和其他國家攜手合作找尋轉型契機並創造多贏。

賴副總統、簡又新大使及經濟部、環保署共同啟動台灣淨零行動聯盟成立儀式。圖／台灣永續能源研究基金會提供。 圖／台灣永續能源研究基金會 提供

2050碳中和目標 台灣淨零佈署 無法回頭的國際趨勢

2015年聯合國宣布，通過《巴黎協定》、《SDGs（永續發展目標）》，從2019年起全球各國陸續宣佈碳中和。目前已有130個國家宣布推動「淨零碳排」，為達成我國宣示2050淨零排放目標，並順應國際趨勢，公部門檢討並提出強化NDC 2030年目標，以與全球氣候行動接軌。

政府刻正積極部署，不僅行政院責請環保署積極辦理「溫室氣體減量及管理法」修法作業，將「2050年淨零排放」納入，妥善跟各界溝通、研商，以完善法規，落實永續發展，更在跨部會成立「淨零排放路徑專案工作組」及次長級溝通平台的跨部會協調小組驅動下，配合經濟部及環保署的整體規劃之溫室氣體減量模型，以「去碳能源」、「產業及能源效率」、「運具電氣化」、「負碳技術」四大工作圈，台灣已加速修正「溫室氣體減量及管理法」為「氣候變遷因應法」的法制作業，除了將「2050 淨零排放目標」納入外，更要推動碳費、專款專用。

賴副總統、簡又新大使及經濟部曾次長、環保署沈副署長、使節與聯盟共同發起成員合影(一)。 圖／台灣永續能源研究基金會 提供

賴副總統、簡又新大使及經濟部曾次長、環保署沈副署長、使節與聯盟共同發起成員合影(二)。 圖／台灣永續能源研究基金會 提供

台灣永續領域標竿領頭 指標企業響應淨零

「不要低估台灣企業的能力及決心」無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新大使指出，加入碳中和的國家，聯合國盼提升至90%，台灣是國際供應鏈重要一環，不可能是其餘10％未響應國家，勢必要加速減碳腳步，也沒有選擇。

台灣永續能源研究基金會號召，匯集永續標竿企業的強大陣容與國內二十多家企業(溫室氣體總排放量占台灣近兩成)籌設成立的「台灣淨零行動聯盟」及「台灣淨零排放協會」，除了要接軌國際永續趨勢、更要引領台灣永續風潮，呼應聯合國及國際2030/50減碳及淨零目標；未來聯盟是一個非常好的溝通與交流平台，更是淨零轉型的關鍵力量。

共同發起企業與組織，包括台灣永續能源研究基金會、中國鋼鐵股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、信義房屋股份有限公司、玉山金融控股股份有限公司、台灣水泥股份有限公司、中華電信股份有限公司、日月光投資控股股份有限公司、亞洲水泥股份有限公司、新光金融控股股份有限公司、中鼎集團、台新金融控股股份有限公司與鴻海精密工業股份有限公司，除此之外，CSRone永續平台、台灣綜合研究院、英國標準協會和安永、安侯建業、勤業眾信、資誠等四大會計師事務所、台灣新光保全股份有限公司、光電科技工業協進會、南亞科技股份有限公司、沃旭能源股份有限公司、友達光電股份有限公司等也紛紛加入共同響應淨零，也期許將會有更多企業共同加入淨零目標。

聯盟正式成立後將推動「淨零排放標章」，經由「承諾」及「達成」兩階段方式，除了推廣淨零排放理念，總部及辦公室也率先於2030 年前，達成組織總部與辦公室據點之直接排放及能源間接排放量為零之目標，並同意於2050年前朝全組織總部、辦公室據點及生產據點之直接排放及能源間接排放量為零之方向做出努力，符合巴黎協定路徑並達成台灣淨零排放目標，共同解決全世界面臨之氣候變遷問題。

賴副總統、簡又新大使與聯盟共同發起成員合影(三)。 圖／台灣永續能源研究基金會 提供

台灣淨零行動聯盟官方網址https://www.netzero2050.com.tw/