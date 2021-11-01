基本工資配套拚本周定案 比較基期仍未取得共識

經濟部長王美花今（1）日表示，明年基本工資調漲補貼方案本周定案，目前在比較基期部分，還需要再跟業者討論並取得共識。

王美花表示，原本的比較基期是11、12月，也是最接近明年的時間，只要今年11、12月和去年同期相較業績衰退15%就可以申請補貼，但廠商反應年底振興五倍券發威，預估年底業績會比較好，和去年底相比可能沒有衰退到15%。針對這個部分，經濟部近日將再與各個公協會討論，這個禮拜就會定案，並提出完整方案。

因應明年基本工資調升，經濟部提出配套建議草案，並於上周五邀集相關產業代表再次討論，王美花表示，對於經濟部提出草案內容已初步達成共識部分包括，本次補貼係針對受疫情影響之農業、服務業及受疫情連帶影響之製造業。

目前規劃補貼金額為投保薪資級距24,000元及25,200元，按員工數每人1,000元定額計算補貼款；投保薪資在23,100元以下部分工時員工，每人560元定額計算補貼款，此建議的補貼金額，公協會代表也均有共識。

經濟部表示，關於營業額受疫情影響的衰退比例及比較基期，因業者尚有不同建議，近日將再整合業者意見，提出方案陳報行政院核定。