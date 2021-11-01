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阿聯酋航空同慶雙11 限時優惠邀旅客安全遊世界

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

為迎接一年一度的雙11購物節，阿聯酋航空宣布推出商務艙與經濟艙優惠票價，台灣旅客可透過阿聯酋航空全面的安全防護措施與零接觸科技，在各國逐漸鬆綁邊境管制之際，安全無憂的在2022年5月底前以獨享價格飛往全球超過120個熱門城市。目前，阿聯酋航空每週執飛四班台北–杜拜航班（週三、四、五、六），為有飛行需求的旅客提供服務。

自即日起至2021年11月21日為止，訂購2022年5月31日前從台灣出發至歐洲的機票，即可以經濟艙含稅票價1萬9,777起與商務艙含稅票價7萬5,888起的優惠價格，享受阿聯酋航空飛悅卓越的安全飛行體驗。

因應歐洲各國與美國陸續放寬旅遊限制，阿聯酋航空亦積極拓展航空網絡。目前，阿聯酋航空已恢復全球近九成航線；預計2021年底恢復七成機隊運能，讓更多阿聯酋航空的旗艦客機A380重返天際。

阿聯酋航空亦在持續擴充運能之際，將所有旅客的健康與安全視為首要任務，於旅程中的每道關卡與接觸點設置全面的安全防護措施，並採用零接觸科技，讓自杜拜出發的旅客可用手機操作自助式報到服務機，透過生物識別通道的臉部辨識辦理報到手續、進入貴賓休息室，並完成登機手續，替旅程的每個階段都增添一層保障。

同時，阿聯酋航空亦與杜拜衛生局密切合作，讓自杜拜出發的旅客將COVID-19相關證明進行數位登錄，進而在機場Check-in報到時，憑護照即可查詢核酸檢測結果，享受無紙化的旅行體驗。

阿聯酋航空 杜拜 票價

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