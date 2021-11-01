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群光電能蘇州廠 獲頒UL 2799廢棄物零掩埋白金認證

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

電源大廠群光電能（6412）蘇州廠區獲頒UL 2799廢棄物零掩埋白金認證。UL2799為零廢棄物填埋(Zero Waste to Landfill)的國際權威認證，該認證要求企業內所有的廢棄物流向必須進行合規性管理、查驗和稽核，確認廢棄物經過妥善的回收、再利用、轉化等過程，而非直接掩埋處理，當整體廢棄物轉化率達到80%以上時，始可取得認證。

經UL審驗，群光電能蘇州廠廢棄物轉化率達到100%，且焚燒能源轉換率僅4%，遠低於審查門檻10%，表現優異並獲頒最高等級白金認證。

群光電能的蘇州新廠區，於2021年第1季開始正式營運。除了推行廢棄物零填埋，公司更極力貫徹各項節能減碳的措施，吳江新廠從設計到建造，均選用高效率的節能技術及設備，其中包括先進的水資源回收系統、節水設備、熱回收系統減量天然氣使用、高效率節電設備等，並在廠房棟、倉庫棟、宿舍棟的屋頂空間，設置約900kW的太陽能發電設備。

公司並透過自行開發的「IWA智慧建築整合管理平台」，偵測並整合廠區的管理資訊，協助廠區達到智慧化、能源管理及減碳的永續管理目標，根據公司估計，蘇州新廠每年的溫室氣體排放量，相較於既有的舊廠區可顯著減量1/3左右。

群電表示，公司致力於地球環境保護，期望在追求企業營收與獲利成長之際，落實企業社會責任，並積極發揮正向影響力，彰顯企業永續的社會價值。

廢棄物 群光 光電

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