電電公會支持政府帶頭加薪

台灣區電機電子公會今（1）日發布新聞表示，支持政府帶頭調薪計畫。

電電公會表示，根據政府主計總處預測今年經濟成長率為5.88%，國發會更認為有機會突破6%，經濟情勢大好。面對醞釀中的國際通膨壓力，電電公會支持政府帶頭調薪。

電電公會表示，對電機電子產業而言，作為全球半導體晶片生產供應鏈重要樞紐的台灣，ICT產品出口維持高成長，讓出口、製造業表現格外亮眼，推升台灣經濟成長，也由於積體電路領軍的ICT產業出口成長強勁，讓台灣出口呈現指數型成長，加以主要國家景氣回暖，需求持續湧現下，非ICT產業出口亦見蓬勃發展，致使今年預測台灣經濟成長率上看6.0%。

考量國內肺炎疫情趨緩，財經等指標均上修成長幅度，在面對國際通膨壓力，本會支持政府定於2022年度將軍公教人員待遇調升4％的軍公教調薪方案。

電電公會表示，會員廠向來對做好對員工的照顧，善盡企業責任不落人後，今日適逢電電公會理監事會議，與會的理監事們也都認為要落實經濟成果與全民共享，做好員工的照顧，善盡企業責任，為國家的安定、社會的祥和，盡一份心力。