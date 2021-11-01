10月PMI止跌回升為58.3% 連續16個月擴張

中華經濟研究院今天公布10月的台灣製造業採購經理人指數（PMI），在連續兩個月下降後，指數微幅攀升0.5個百分點至58.3%，連續第16個月呈現擴張；非製造業經理人指數（NMI）方面，隨著逐步放寬防疫措施，以及振興五倍券上路，本月指數續揚1.2個百分點至58.5%，是連續四個月擴張。

中經院表示，10月六大產業PMI全數回報擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業（66.7%）、電力暨機械設備產業（60.7%）、電子暨光學產業（56.6%）、基礎原物料產業（54.0%）、交通工具產業（54.0%）與化學暨生技醫療產業（53.2%）。

國際因為塞港問題嚴重，上個月PMI皆反映廠商回報客戶存貨過高，本月雖然客戶存貨過高指數下跌2.4到49.4%，但是存貨指數則回升2.9個百分點到58.06%。另外供應商交貨時間指數雖已連續12個月維持在60.0% 以上，惟本月指數大跌3.4個百分點至65.7%。

原物料價格攀升，原物料價格上月下跌後，本月回升3.0個百分點到80.9%，顯示價格上漲壓力持續上升。

好消息是經季調後之新增訂單指數，在9月重跌8.8個百分點至2020年7月以來最慢擴張速度(53.5%)後，本月指數回升3.3個百分點至56.8%。

不過製造業對未來六個月展望指數繼上月大跌5.8個百分點到55.5%，創去年9月以來低點後，本月再降1.3個百分點到54.2%。

10月非製造業經理人指數（NMI）指數續揚 1.2個百分點至58.5%。已連續四個月擴張。 四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。

八大產業中，七大產業NMI皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業（70.8%）、營造暨不動產業（68.3%）、零售業（62.6%）、教育暨專業科學業（57.7%）、運輸倉儲業（54.6%）、資訊暨通訊傳播業（52.5%）與批發業（51.9%）。但金融保險業（46.3%）NMI則是連續兩個月呈現緊縮。

非製造業之「商業活動」指數在上個月回跌4.8個百分點至56.7%，本月因為五倍券推升，大幅上揚4.6個百分點，指數回到61.3%。但採購價格則因原物料上漲，指數大幅上升3.4個百分點到69.5%。

非製造業之「未來六個月展望」指數已連續4個月呈現擴張，指數再回升2.1個百分點至59.1%。八大產業中，七大產業回報未來六個月展望呈現擴張，各產業依指數擴張速度排序為營造暨不動產業（66.7%）、運輸倉儲業（64.8%）

教育暨專業科學業（64.5%）、住宿餐飲業（61.1%）、零售業（55.3%）、批發業（55.1%）與金融保險業（53.2%）。僅資訊暨通訊傳播業（43.3%）回報未來六個月展望呈現緊縮。