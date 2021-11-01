快訊

外交部前部長歐鴻鍊病逝 享壽81歲

救生衣穿錯恐丟命？專家：依據活動性質選擇才能保命

台灣何時升息？央行總裁楊金龍：這三項是關鍵

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

國內外通膨升溫，市場預測，美國可能提前於明(2022)年中升息，我國是否到了調升官方利率的關鍵時刻？對此，中央銀行總裁楊金龍今（1）日指出，我國升息有三大前提，首先是台灣的物價上漲率與未來展望，其次是周遭主要國家的升息情況，第三則是國內紓困振興的發展。

楊金龍今日赴立法院財委會報告並備質詢，立委曾銘宗關注國內外通膨升溫與升息時程問題。曾銘宗詢問，台灣是否跟進美國提前於明年中升息？楊金龍說，是否升息，需由央行理事會決議。

曾銘宗追問，央行在什麼條件下會升息？楊金龍回應，主要有三項，最重要的還是物價上漲率、以及未來通膨展望，再來是周遭主要國家的升息情況，「主要國家升息，會影響資金移動，我們要注意資金移動問題，特別是台灣資金也算多了，如果國外情況導致資金大量引進來，國內資金多，房地產也會受到影響、資產價格和匯率也會受到影響。」

第三項則是國內紓困振興的情況。

曾銘宗詢問，央行2年期定存單11月起減少200億元的發行量，是否是升息前兆？

楊金龍回應，央行做這個決策，主要是基於銀行對央行定存單的需求，銀行預期未來某一天央行會升息，標這個意願就會降低，我們也要看看市場的需求怎麼樣。

升息 央行 楊金龍

延伸閱讀

通膨來襲？主計長：物價有上漲壓力

曾銘宗稱「最會花錢大內宣的政府」 蘇貞昌:你對文字很厲害

兩岸發生戰爭機率高嗎？蘇貞昌：以備戰來止戰

檢調搜索東洋 國民黨團：高端內線交易也要查

相關新聞

重新開放移工入境 快了

隨著國內疫情穩定，加上產業及建築工地「缺工」日益嚴重，行政院與指揮中心、勞動部研議重新開放移工入境，力拚要在11月底前，...

【財經展望周報】英特爾新處理器上市挑戰台積電／10月消費者物價指數能否下降？

美國晶片大廠英特爾（Intel）改變過去針對桌上型電電腦和筆電分開設計不同處理器後，推出全新混合架構（P-Core及E-Core），甚至先瞄準對效能要求甚高的電競市場出擊，新處理器預定11月4日全球同步上市，預料年底及明年第2季再推出筆電及商務筆電產品。

你是投資比較會賺的那種人嗎？ 520萬個帳戶10年分析出爐

富達投資（Fidelity）本月的一份報告，分析了2011年到2020年這10年間520萬個客戶帳號的投資績效，結果顯示，有一群人平均每年比其他人多賺0.4個百分點，這種差距看來不多，但長年累積下來可能很可觀。他們是誰？他們的祕訣是什麼？

重新開放移工入境 工商社福團體：愈早愈好

隨著國內疫情穩定，傳出政府將重新開放移工入境，工商團體及民間社福團體昨（31）日都表示非常期待政府重新開放外籍移工入境，...

全球晶片荒延燒 格芯執行長：已賣光2023年底前所有產能

在全球晶片荒可能持續至2023年之際，晶圓代工業者格芯表示，已賣光2023年底前所有半導體晶片產能。

期待台股11月「作夢行情」？ 有三關得先過

台股上周仍無力站回萬七大關，但隨著科技股回神，全周大盤上漲98點，周線連四紅，月線小漲52點。儘管市場期待年底至明年初「作夢行情」發酵，但本周市場變數首要留意聯準會會議結論，若釋出鷹派訊息，恐再牽動外資賣壓，另MSCI預定11/12公布半年度調整，也將牽動資金動向。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。