台灣何時升息？央行總裁楊金龍：這三項是關鍵

國內外通膨升溫，市場預測，美國可能提前於明(2022)年中升息，我國是否到了調升官方利率的關鍵時刻？對此，中央銀行總裁楊金龍今（1）日指出，我國升息有三大前提，首先是台灣的物價上漲率與未來展望，其次是周遭主要國家的升息情況，第三則是國內紓困振興的發展。

楊金龍今日赴立法院財委會報告並備質詢，立委曾銘宗關注國內外通膨升溫與升息時程問題。曾銘宗詢問，台灣是否跟進美國提前於明年中升息？楊金龍說，是否升息，需由央行理事會決議。

曾銘宗追問，央行在什麼條件下會升息？楊金龍回應，主要有三項，最重要的還是物價上漲率、以及未來通膨展望，再來是周遭主要國家的升息情況，「主要國家升息，會影響資金移動，我們要注意資金移動問題，特別是台灣資金也算多了，如果國外情況導致資金大量引進來，國內資金多，房地產也會受到影響、資產價格和匯率也會受到影響。」

第三項則是國內紓困振興的情況。

曾銘宗詢問，央行2年期定存單11月起減少200億元的發行量，是否是升息前兆？

楊金龍回應，央行做這個決策，主要是基於銀行對央行定存單的需求，銀行預期未來某一天央行會升息，標這個意願就會降低，我們也要看看市場的需求怎麼樣。