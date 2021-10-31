台灣政府長期不友善？！ 愛奇藝終止代理商歐銻銻合作

大陸影音OTT平台愛奇藝終止台灣代理商歐銻銻合作。歐銻銻娛樂有限公司今日在臉書發出公告指出，由於台灣政府長期不友善的態度，經過審視評估後，愛奇藝決定在今年底跟我們公司的合約到期後，不再續約，正式結束相關的業務合作，這是一個痛苦的決定，也是政治勢力凌駕一切的必然結果，但是，愛奇藝對用戶提供的服務，不會中斷。

近年國際影音OTT平台進入台灣市場，而大陸影音平台愛奇藝是否合法落地，一直是各界討論重點，經濟部2020年9月起立法圍堵愛奇藝落地，今年初愛奇藝台灣代理商歐銻銻董事長范立達等也遭約談。

愛奇藝近年積極布局國際市場，2019年愛奇藝國際站在新加坡設立總部，拓展海外事業版圖，今年更積極投入各類型華語劇，日前愛奇藝才召開記者會，愛奇藝高級副總裁楊鳴也在台灣記者會上表示，愛奇藝每年自製超過100部劇，嘗試各類型內容，網羅更多用戶。

而每年愛奇藝在雙11都會推出五折促案，近期愛奇藝也在App中推出《雙11超級大促》，邀請用戶快閃預約優惠五折。由於愛奇藝在台灣累積不少用戶，市場也關注對於後續愛奇藝在台灣營運規劃，楊鳴周日手機關機轉接語音信箱。

以下為歐銻銻娛樂有限公司臉書公告全文

由於台灣政府長期不友善的態度

經過審視評估後

愛奇藝決定在今年底跟我們公司的合約到期後，不再續約

正式結束相關的業務合作

這是一個痛苦的決定

也是政治勢力凌駕一切的必然結果

但是，愛奇藝對用戶提供的服務，不會中斷

任何人都仍可以繼續透過網頁或APP免費收看或付費訂閱愛奇藝

非常榮幸能成為愛奇藝在臺灣的協力廠商與合作伙伴

雖然與愛奇藝合作的時間只有短短六年

但我們曾共同創造太多台灣奇蹟

這在臺灣OTT的發展史上

一定會留下不可抹滅的紀錄

請大家繼續支持愛奇藝

也請大家繼續支持台灣的影視產業發展

台灣影視的未來，需要更多有熱血有熱情的人繼續投入