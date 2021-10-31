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中油：11月1日起汽、柴油調漲0.1元及0.7元

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
中油宣布，自明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元。圖／中油提供
中油宣布，自明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元。圖／中油提供

台灣中油公司宣布， 自明（1）日凌晨零時起汽、柴油各調漲0.1元及0.7元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.2元、95無鉛汽油每公升31.7元、98無鉛汽油每公升33.7元、超級柴油每公升28.0元。本周油價除維持亞洲鄰近國家最低價機制並啟動平穩措施，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元。

中油表示，本周因沙烏地阿拉伯宣稱石油輸出國家組織及夥伴國(OPEC+)將維持溫和增產計畫、北半球寒冬將至使油價上漲，但中國大陸COVD-19疫情復燃、美國商用原油庫存意外增加427萬桶等因素又抑制油價上揚，導致油價震盪、漲勢趨緩，惟亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之零售價格仍較前周上揚。

中油說，本周浮動油價調整原則之調價指標7D3B周均價上漲0.15美元，台幣兌美元匯率升值0.095美元，為維持價格需低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星）之限制，中油吸收此部分調幅，但因亞洲鄰近國家油價上漲，因此吸收幅度減少，吸收後與上周零售價比較汽、柴油應各調漲0.7元及1.3元，換算95無鉛汽油每公升32.3元，因此再啟動油價平穩措施，超出之2.3元經計算25%吸收調幅並四捨五入後，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽油吸收0.6元，柴油吸收1.0元，汽、柴油實際價格每公升各調漲0.1元及0.7元。

中油指出，本周依油價公式丶維持亞洲國家最低價及平穩措施雙機制啟動後，汽、柴油各需調整之0.6元及1.0元由中油吸收，累計110年至9月底止，中油共吸收57.56億元。

油價 中油公司

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