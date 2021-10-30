賴清德：淨零轉型也是公平轉型 需兼顧三面向

副總統賴清德今（30）日表示，淨零轉型也是公平轉型，須兼顧「經濟發展」、「社會平等」及「環境保護」三面向的落實。

賴清德今日出席「2050淨零轉型：邁向綠色社會論壇開幕式」致詞時做了上述表示，他還提到，2016年蔡總統上任後，政府以「非核、展綠、增氣、減煤」，積極推動能源轉型。在今年4月22日世界地球日，總統也進一步揭櫫台灣的國家目標，和世界各國同樣期望達到2050零碳轉型目標。行政院也已經宣布未來修正的《溫室氣體減量及管理法》，將納入2050淨零目標。

賴清德強調，目標揭櫫容易，但要具體落實相當困難，因此他也特別和大家分享幾個看法。

賴清德指出，首先，我們務必要有決心，今年出生的孩子到2050年時，是社會上非常重要的年齡層，今天如果我們不做決定或沒有決心去做這件事情，就會讓後世代的人來承擔。全世界已有130個國家或地區宣布推動淨零碳排，已是國際局勢，我們沒有辦法缺席。

賴清德接著說，第二，要建立一條能夠接軌國際、又能因應台灣需求的路徑。明天在英國格拉斯哥（Glasgow）就要進行COP 26，相信各國都會分享他們的做法，我們參考各國經驗，也要掌握國內情況，像是對產業造成的衝擊。政府一定要帶頭，提出綠色成長戰略，引導民間朝這個方向投資，公私協力，將這條往2050淨零排放的路徑開闢出來。

最後，賴清德還提到，淨零轉型也是公平轉型，這條路徑不只有大企業參與，也包括中小企業、傳統產業、或受影響的每一個人。因此，淨零轉型，就是兼顧「經濟發展」、「社會平等」及「環境保護」三面向的落實，如此才不會引起社會紛爭、貧富差距持續擴大，以及社會不安。