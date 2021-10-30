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淨零轉型也是經濟議題 王美花提「2x2淨零」轉型架構

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部長王美花今（30）日表示，2050淨零轉型不僅是環境議題，也是經濟的議題，是國家競爭力的挑戰更是契機；同時她也提出「低碳-零碳」與「能源-產業」的2x2淨零轉型架構，規畫短期優先推動成熟的綠能及減碳技術讓產業及能源轉向低碳，長期將投入氫能、循環經濟及碳捕捉封存利用等前瞻技術，再由低碳邁向無碳的淨零路徑。 圖／經濟部提供
經濟部長王美花今（30）日表示，2050淨零轉型不僅是環境議題，也是經濟的議題，是國家競爭力的挑戰更是契機；同時她也提出「低碳-零碳」與「能源-產業」的2x2淨零轉型架構，規畫短期優先推動成熟的綠能及減碳技術讓產業及能源轉向低碳，長期將投入氫能、循環經濟及碳捕捉封存利用等前瞻技術，再由低碳邁向無碳的淨零路徑。 圖／經濟部提供

經濟部王美花今（30）日表示，2050淨零轉型不僅是環境議題，也是經濟的議題，是國家競爭力的挑戰更是契機；同時她也提出「低碳-零碳」與「能源-產業」的2x2淨零轉型架構，規畫短期優先推動成熟的綠能及減碳技術讓產業及能源轉向低碳，長期將投入氫能、循環經濟及碳捕捉封存利用等前瞻技術，再由低碳邁向無碳的淨零路徑。

王美花也特別強調重視淨零轉型對中小企業可能的影響，除與大型企業合力透過供應鏈體系與中小企業分享減碳管理方法與技術，並協助中小企業建構碳盤查、碳足跡的相關計算能量的減碳能力。並期待公部門、產業及全民共同參與，而且政府不會在淨零轉型的過程中拋下任何人，而是要思考怎麼在這個30年馬拉松式的挑戰中，共存共榮。

王美花今日出席財團法人青平台基金會主辦「2050淨零轉型：邁向綠色社會」論壇做了以上表示， 王美花指出，在國際碳邊境調整機制與綠色供應鏈的要求下，未來碳排放將成為影響產業競爭力的關鍵要素，對我國以外貿導向為主的經濟體系帶來極大挑戰，但也意味著，未來誰能掌握關鍵淨零創新就能搶占先機。

王美花表示，因應國際淨零趨勢，她已要求各局處將淨零DNA融入業務領域施政思維，如藉由每周部務會報告讓局處思考並提出自身業務與淨零的連結，帶動公部門的自我變革。

身為主管約占全國七成五碳排量的部門指揮官，王美花指出，目前能源系統已經走在低碳轉型的道路上，自從2016年國家啟動能源轉型以來，短短四年間太陽光電裝置量成長超過四倍、並使兩座離岸風場完成併網。

王美花並強調，未來能源系統從低碳轉向無碳的關鍵，是能找到具本土開發與產業化潛力的關鍵技術。因此，經濟部已與國內各能源領域專家合作，篩選出我國具發展潛力的55項去碳能源技術，未來推動重點除太陽能與離岸風電外，還包含具基載特性與本土產業化潛力的地熱等再生能源，另外維持電力穩定所必須的儲能與系統整合技術也是未來能源產業化的發展重點。

此外，王美花也期許國營事業擔任所屬產業先驅，帶領中下游廠商淨零轉型。另外，經濟部也主動與各產業公協會與領航企業共同合作，自2月至今共召開32場次會議，橫向地由各產業領航大型企業帶頭示範，規劃淨零排放路徑，並鼓勵且推動透過縱向「以大帶小」的策略，讓大企業帶著供應鏈體系，一起進行減碳。

王美花表示，淨零轉型的過程中難免會有陣痛期，但經濟部推動淨零轉型的同時，也同步盤點對於產業跟人民可能造成的衝擊，並盡可能的協助他們，政府不會在淨零轉型的過程中拋下任何人，而是要思考如何落實公正轉型，共存共榮。

王美花 經濟部 減碳

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