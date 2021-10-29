基本工資配套出爐 月薪補貼1,000元、時薪補貼560元

行政院日前核定明年基本工資調漲，經濟部今（29）日晚間與工商團體商開會。官員會後表示，初步為月薪勞工補貼1,000元、時薪勞工每月補貼560元的定額補貼案，補助期間為2022年1月至6月，但在衰退比例及比較基期未達成共識。

經濟部長王美花會中表示，本次補貼是針對受疫情影響農業、服務業及受疫情連帶影響之製造業。目前規劃補貼金額為投保薪資級距24,000元及25,200元，按員工數每人1,000元定額計算補貼款；投保薪資在23,100元以下部分工時員工，每人560元定額計算補貼款。

經濟部官員補充，若屬於投保金額超過24,000的時薪勞工，每人補貼同樣可達1,000元，「因為部分與會業者強調，餐廳很多時數很高，幾乎等同月薪等級。」

與會官員提到，目前基本工資補貼對象主要還是以疫情受創最重的服務業為主，但並非採「一刀切」，而部分非服務業產業，如觀光工廠、建身房若因為受到疫情影響也會補貼。

經濟部轉述，會議現場氣氛融洽，會後業者對於補貼金額有所共識，但衰退比例及比較基期並無達成共識，強調這並非最後配套，將再整合業者意見，提出方案陳報行政院核定，但也說未必會再邀請業者再開會。

行政院14日核定明年基本工資調漲方案，2022年基本月薪從2萬4,000元調漲至2萬5,250元、時薪由160元調至168元，調漲幅度約5.21％。

然而，部分因為今年三級警戒受創的餐飲業跟內需服務業認為，調漲不僅會已經受挫的內需產業營收雪上加霜，更會打亂復甦步伐。因此，政府決議由經濟部及勞動部針對基本工資統籌出基本工資補貼方案。

該場會議政府與會代表包括王美花與勞動部次長王尚志，產業界代表包括商總理事長許舒博、工總秘書長蔡練生、工商協進會及中小企業總會、台灣連鎖暨加盟協會、台灣連鎖加盟促進協會、台灣服務業發展協會、台灣服務業聯盟協會等。