法人：COP26是否成功仰賴三要素

聯合國氣候大會COP26將於31日起舉行。富達國際全球企業治理與永續投資主管陳振輝表示，COP26是否成功，仰賴三大關鍵要素：

一是守住攝氏1.5 度目標，這需要各國在 COP26 會議上作出更有力的承諾。在「巴黎協定」191 個締約方中，只有 70 個承諾於本世紀中期左右實現淨零目標。各國必須提高「國家自定貢獻（NDCs）」， 無論是承諾的規模或法律約束力，才有機會讓全球守住1.5 度的升溫臨界值。

二是資金支持。除了制定積極的目標，COP26 還需確保各方都能獲得實現這些目標所需的資金，還需要協助新興國家。根據彭博新能源財經（BNEF），從現在起到 2050 年，僅清潔能源和綠色氫氣，就需高達 130 兆美元的投資，用來建設基礎設施和開發技術，以達到淨零排放。

三是碳定價。COP26 會議還需解決「巴黎協定規則手冊」中許多其他細節，以促進資本流向低排放技術，其中最關鍵的是關於碳定價的全球策略。歐洲目前碳價每噸約 68 美元，中國新設立的碳交易市場價格僅 6.81 美元。國際貨幣基金（IMF）預計，2030 年全球碳價格將達到100 美元。