電動車ETF連漲數周 本周稱霸所有ETF

最近電動車相關個股火熱，兩檔ETF價量俱揚，已收紅數周，本周漲幅更遙遙領先其他股票ETF。富邦未來車（00895）本周大漲7.2%，名列本周所有ETF漲幅冠軍，國泰智能電動車全周漲6.8%，為漲幅亞軍。

台股在高檔震盪整理，加權指數本周在萬七關卡進進出出，全周仍漲0.5%，周線連四漲，10月月線收紅；櫃買指數全周大漲 2.9%，10月累計漲幅達3.7%。今年以來，加權指數累計漲幅達15.3%，在亞股排名第三，在亞股主要指數的表現僅落後越南及印度。

在台股相關ETF中，本周以富邦臺灣中小（00733）漲4.3%最出色，在所有ETF漲幅排第五名，再來是元大富櫃50（006201）漲3.3%、元大中型100（0051）漲2.8%。至於四檔正向兩倍槓桿ETF，單周漲幅介於0.5~0.9%之間。

美國重量級科技股發布財報，科技股繼續領漲。本周以富邦NASDAQ正2（00670L）漲2.9%最優，再來是元大S&P500正2（00647L）漲1.3%、國泰美國道瓊正2（00852L）漲0.1%。另外，統一FANG+（00757）漲1%，國泰費城半導體（00830）則漲0.6%。

在29日，元大台灣50反1（00632R）以6.6萬張的成交張數排第一名，再來是期街口布蘭特油正2的2.7萬張、國泰智能電動車的2.5萬張、元大滬深300正2（00637L）及中信中國高股息（00752）的2.2萬張。