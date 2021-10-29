景氣復甦接單爆滿 工具機業加薪可望超過5%

台灣工具機暨零組件公會理事長許文憲今(29)日表示，今年工具機產業景氣復甦、廠商接單爆滿，又面臨高科技大廠搶人，為了留才，工具機業者在今年中已進行第一波調薪，產業平均加薪幅度有5%。

身兼台灣機械公會理事長的鳳記國際機械董事長魏燦文也宣布，公司自11月1日起全面調薪，此次調薪幅度平均約8%。魏燦文說，儘管全球疫情趨緩，但通貨膨脹壓力卻持續增加，此次調薪除了留才，主要也是體恤員工的辛勞。

全球主要消費市場逐漸復甦，台灣工具機產業今年前九月出口值大幅成長24.8%。許文憲說，在歐美市場持續復甦下，明年台灣工具機出口可望延續今年的熱度，預估明年台灣工具機出口值年成長可達30%。

許文憲指出，今年工具機景氣復甦、接單爆滿，又面臨高科技大廠搶人，為了留才，在今年中工具機業者如程泰機械、哈伯精密、靄崴科技等均有進行第一波調薪，產業平均加薪幅度約5%。政府宣布軍公教調薪後，預期還會有更多廠商為員工加薪。

許文憲預測，在明年產業景氣持續看好，尤其美國總統拜登多樣化政策刺激下，可望帶動投資需求，另外在歐洲市場隨著疫情減緩，市場需求也逐步回升，明年隨著供應鏈重新布局，工具機需求也會持續增加。

許文憲表示，台灣工具機產業接單爆滿、需才殷切，願意配合政府加薪政策，擔任產業加薪領頭羊，為員工在明年加薪，平均加薪幅度更可望超過今年的5%，連續兩年為員工加薪。

許文憲也站出來呼籲各行各業的頭家老闆，要落實經濟成果與全民共享、將企業盈餘與員工共享的精神，做好員工的照顧，善盡企業責任，為國家的安定、社會的祥和，盡一份心力。