科技產薪資增幅估超過4％ 彭双浪：打造友善留才環境

肯定軍公教人員為防疫付出的辛勞努力，台北市電腦公會理事長彭双浪支持政府明年為軍公教人員調薪的決定；他也指出，提供優渥薪資一直是科技產業建構友善留才環境，創造人才安定發展的重要動能，只要產業景氣持續樂觀發展，科技業會持續為員工塑造優渥工作環境。

全球仍有許多國家深受疫情重創，但台灣景氣燈號到今年8月，已連續7個月亮起代表「熱絡」的紅燈。

根據行政院主計總處統計，這些發展成果也已反映在產業員工薪資上，其中如半導體、面板等科技產業，更在不包含獎金的情況下，去年經常性薪資增幅在各個產業中名列前茅，若再加計獎金，科技產業薪資調整幅度應高於此次軍公教人員的調整幅度4％。

彭双浪表示，其實台灣包括科技在內的各種產業，都會根據企業獲利表現，並經年中董事會及股東會議同意後，多在年中定期調整員工薪資，並透過提撥績效和營運獎金制度，讓和企業一起努力的員工能共享營運成果。未來只要產業發展獲得豐碩成果，業者都會儘最大可能地讓員工共享。