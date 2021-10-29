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回溫力道不如去年 Q3民間消費負成長5.49%探新低

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處今（29）日表示，儘管今年5月中旬發生嚴重本土疫情，今年第3季經濟成長率概估為3.8%，較8月預測數3.31%，增加0.49個百分點。目前今年前三季經濟成長率概估是6.74%，如果第4季4.01%的預測數不變，今年經濟成長率可望達6.01%。

主計總處指出，主因國內投資明顯優於預期，出口續呈擴張所致，惟民間消費受防疫管制措施影響，表現疲弱，抵銷部分增幅。

主計總處專門委員吳佩璇指出，第3季民間消費負成長5.49%，是該指數自2011年創編以來的歷史新低，主要是因為今年的解封情況和去年不一樣，去年第3季民間消費大爆發正成長5.09%，創歷史新高，在高基期影響下，又加上今年5月爆發的疫情相當嚴重，各項鬆綁措施也都是採微調適，民眾擔心隱形社區感染，高度警戒心下自發性的減少外出消費行為，使得回溫力道沒有去年強。

經濟成長率 疫情

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