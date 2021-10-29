快訊

你愛的夜市合法嗎？ 業者苦：我也不想流浪

買下家樂福？ 統一罕見出面回應

軍公教調薪 紡織業搶先表態響應政府加薪

經濟日報 / 記者曾仁凱／台北即時報導

行政院今天拍板111年度軍公教待遇調薪4%，調幅創下25年來最高。紡織業率先表態響應，表示將帶頭調薪，包括指標廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）、遠東新（1402）都表示，「公司每年都調薪，沒有一年例外」，今年伴隨紡織業景氣復甦，營運表現不錯，一定會為員工加薪

紡拓會今天發布新聞稿，表示從去年3月以來，由於新冠肺炎疫情肆虐，面對來勢洶洶的疫情發展，歐美時尚品牌及零售業刮起停工、關閉潮，陷入有史以來的黑暗時期，對我國紡織產業亦造成嚴峻衝擊。然而去年第3季起，歐美品牌廠陸續補貨，市場訂單逐漸回溫，我國紡織業景氣開始復甦，今年隨著歐美疫苗覆蓋率日漸增長，經濟活動逐步解封，進而帶動零售消費市場，加上品牌廠庫存低以及終端消費者需求量爆增，我國紡織業訂單激增，統計第1季至第3季創造66億美元的出口金額，已恢復2019年水平。

今年我國紡織業因訂單湧入、需求興旺，雖因缺櫃缺船困境導致海運價格大漲，惟不影響訂單能見度，紡織業基於照顧員工的心，感念員工的付出跟辛勞，強化提升員工歸屬感並留用紡織人才，諸多績優紡織企業將調整員工待遇，回饋同仁之努力，以期繼續推動企業發展與茁壯。

據調查，包括儒鴻、聚陽、遠東新等國內紡織指標廠，今天一致表示今年會為員工加薪。

儒鴻發言人羅仁傑表示，最近三年儒鴻每年加薪，平均調薪幅度介於2.5%-5%。公司今年上半年營運表現不錯，累積前六月每股稅後純益10.51元，已經賺進一個股本，儒鴻今年當然會為員工加薪，在此之前，公司已經為全員加發1萬元的紅包獎金。

聚陽發言人林恆宇也表示，聚陽的員工薪資水平一向名列業界領先位置，對員工非常大方。公司每年都調薪、沒有一年不調的，今年公司業績不錯，肯定不會虧待員工，但不方便透露調薪內容。

遠東新同樣表示，公司每年都會調薪，今年也不例外。但因為調薪幅度是根據個人考績而不同，沒辦法對外公布細節內容。

儒鴻 聚陽 加薪

延伸閱讀

軍公教調薪4％連動私校跟進 教團憂沒配套恐加速退場

公務員調薪4%嘉義縣府明年增加人事費4億 加重財政負擔

軍公教明年調薪4% 教團憂學術加給沒跟進「差別待遇」

軍公教明年加薪4% 25年來最高調幅

相關新聞

11月擬開放移工入境 勞動部採專案引進打過疫苗優先

疫情趨於穩定，行政院副院長沈榮津日前表示，將有望在下月開放移工入境。勞動部預計採專案引進，規範移工登機前需要一人一室、出...

買下家樂福？ 統一罕見出面回應

家樂福出售消息傳言多時，今（29）日有消息傳出，買家確定是統一，對此統一回應，當年法國家樂福來台投資，就與統一創辦人高清...

主計總處上修第三季GDP為3.80% 全年可望破6

行政院主計總處今天公布第三季國民所得概估，今年第3季經濟成長率(yoy)概估為3.80%，較8月預測數3.31%增加0....

老甘迺迪如何躲過股災？ 央行詳述「經濟大蕭條」始末

中央銀行昨（28）日於粉絲專頁上貼文，詳述1929年10月28日「美國股市大崩盤，引發長達10年的經濟大蕭條」的始末。

主計總處估第3季經濟成長率3.8% 全年將上修

主計總處今（29）日表示，儘管今年5月中旬發生嚴重本土疫情，今年第3季經濟成長率概估為3.8%，較8月預測數3.31%，...

影／印太商業論壇 黃志芳：電動車發展台灣具優勢

美國、印度政府合辦「印太商業論壇」，特別邀請外貿協會董事長黃志芳等人分享台灣電動車產業的經驗與前景，黃志芳表示，台灣電動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。