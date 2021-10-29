軍公教調薪 紡織業搶先表態響應政府加薪

行政院今天拍板111年度軍公教待遇調薪4%，調幅創下25年來最高。紡織業率先表態響應，表示將帶頭調薪，包括指標廠儒鴻（1476）、聚陽（1477）、遠東新（1402）都表示，「公司每年都調薪，沒有一年例外」，今年伴隨紡織業景氣復甦，營運表現不錯，一定會為員工加薪。

紡拓會今天發布新聞稿，表示從去年3月以來，由於新冠肺炎疫情肆虐，面對來勢洶洶的疫情發展，歐美時尚品牌及零售業刮起停工、關閉潮，陷入有史以來的黑暗時期，對我國紡織產業亦造成嚴峻衝擊。然而去年第3季起，歐美品牌廠陸續補貨，市場訂單逐漸回溫，我國紡織業景氣開始復甦，今年隨著歐美疫苗覆蓋率日漸增長，經濟活動逐步解封，進而帶動零售消費市場，加上品牌廠庫存低以及終端消費者需求量爆增，我國紡織業訂單激增，統計第1季至第3季創造66億美元的出口金額，已恢復2019年水平。

今年我國紡織業因訂單湧入、需求興旺，雖因缺櫃缺船困境導致海運價格大漲，惟不影響訂單能見度，紡織業基於照顧員工的心，感念員工的付出跟辛勞，強化提升員工歸屬感並留用紡織人才，諸多績優紡織企業將調整員工待遇，回饋同仁之努力，以期繼續推動企業發展與茁壯。

據調查，包括儒鴻、聚陽、遠東新等國內紡織指標廠，今天一致表示今年會為員工加薪。

儒鴻發言人羅仁傑表示，最近三年儒鴻每年加薪，平均調薪幅度介於2.5%-5%。公司今年上半年營運表現不錯，累積前六月每股稅後純益10.51元，已經賺進一個股本，儒鴻今年當然會為員工加薪，在此之前，公司已經為全員加發1萬元的紅包獎金。

聚陽發言人林恆宇也表示，聚陽的員工薪資水平一向名列業界領先位置，對員工非常大方。公司每年都調薪、沒有一年不調的，今年公司業績不錯，肯定不會虧待員工，但不方便透露調薪內容。

遠東新同樣表示，公司每年都會調薪，今年也不例外。但因為調薪幅度是根據個人考績而不同，沒辦法對外公布細節內容。