貿協領軍 台灣電動車實力揚威印太商業論壇

第四屆印太商業論壇（IPBF）今天透過線上舉行，在外貿協會與美國在台協會（AIT）的領軍下，再度為台灣爭取到國際露臉機會，外貿協會董事長黃志芳今天表示，台灣在電動巴士、電動機車等方面具有發展優勢，且台灣擁有強大的產業基礎和供應鏈能力，可「將概念化為現實」，爭取更多國際夥伴一起攜手合作。

「印太商業論壇」為美國於2018年在東亞峰會（EAS）期間發起，是促進美國及印太區域貿易、投資和經濟合作關係的旗艦論壇。去年台灣首度受邀在峰會中舉辦主題會議，以「新冠肺炎台灣模式：打造醫療產業的公私部門夥伴關係」為題，分享台灣抗疫成功的經驗。今年台灣再度受邀，以「打造未來電動車的韌性供應鏈」為題，分享台灣在熱門的電動車產業市場的發展現況，希望爭取更多印太區域等國際合作機會。

台灣代表團今天由外貿協會董事長黃志芳領軍，透過視訊方式，介紹台灣電動車產業的發展現況，以及可能的印太戰略合作機會。黃志芳強調，運輸工具電動化將會是未來主流趨勢，而國際合作對於電動車發展的成功與否至關重要。台灣不論在軟硬體方面都是佼佼者，可提供信賴可靠的完整供應鏈，且能更進一步整合電動車平台，使戰略合作夥伴聚集，「將概念變為現實」。

台灣在構建電動車及相關應用上，目前最引人注目就是由鴻海與裕隆集團合作主導的MIH電動車平台。黃志芳認為台灣與夥伴國家可在電動巴士、電動機車與交通行動服務（MaaS）等方面合作。台灣的電動巴士行業具有全面製造和管理解決方案能力；電動機車的完整解決方案則特別適用在印太地區。

AIT處長孫曉雅也提到，台灣在自動駕駛系統、電動車電池設計與關鍵零件製造都占有重要地位，在全球高科技供應鏈中，是不可或缺的關鍵角色。她讚揚，當全球再度審視供應鏈的架構、加速疫後經濟復甦的同時，台灣再次展現其在維護全球經濟穩定發展中為重要的一環。而台灣在關鍵新興技術、醫療設備、半導體產業等方面，是美國可信賴的全球供應鏈的主要合作夥伴。