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影／印太商業論壇 黃志芳：電動車發展台灣具優勢

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
美國在台協會經濟組副組長邵藹帝（右起）、外貿協會董事長黃志芳、唐榮車輛董事沈淑貞、工研院研發處長暨mTARC委員王漢英今天出席美國、印度政府合辦「印太商業論壇」，針對台灣電動車產業發展交換意見。記者潘俊宏／攝影
美國在台協會經濟組副組長邵藹帝（右起）、外貿協會董事長黃志芳、唐榮車輛董事沈淑貞、工研院研發處長暨mTARC委員王漢英今天出席美國、印度政府合辦「印太商業論壇」，針對台灣電動車產業發展交換意見。記者潘俊宏／攝影

美國、印度政府合辦「印太商業論壇」，特別邀請外貿協會董事長黃志芳等人分享台灣電動車產業的經驗與前景，黃志芳表示，台灣電動車具有完整供應鏈、鴻海MIH的完整電動車平台、電動巴士與電動機車全面製造與管理方案、智慧移動新模式的創新等五大優勢。

AIT處長孫曉雅在直播論壇開場提到，台灣在自動駕駛系統、電動車電池設計與關鍵零件製造都占有重要地位，在全球高科技供應鏈中是不可或缺的關鍵角色。

黃志芳以印太戰略下的電動車產業合作為主題發表演說，強調運輸工具電動化是未來主流趨勢，台灣不論在軟硬體都是具競爭力的佼佼者，可提供信賴可靠的完整供應鏈，像鴻海MIH打造進一步整合電動車平台，使戰略合作夥伴聚集，構建電動車和相關產業供應鏈。

不過，面對原物料上漲與缺料情況下，唐榮車輛董事長何義純表示會盡量克服，但目前最挑戰的是電動車所需要的充電基礎設施跟不上來，只有友善的充電環境才能讓電動車發展更順利。

外貿協會董事長黃志芳今天出席美國、印度政府合辦「印太商業論壇」。記者潘俊宏／攝影
外貿協會董事長黃志芳今天出席美國、印度政府合辦「印太商業論壇」。記者潘俊宏／攝影
美國在台協會經濟組副組長邵藹帝（右起）、外貿協會董事長黃志芳、唐榮車輛董事沈淑貞、工研院研發處長暨mTARC委員王漢英今天出席美國、印度政府合辦「印太商業論壇」，針對台灣電動車產業發展交換意見。記者潘俊宏／攝影
美國在台協會經濟組副組長邵藹帝（右起）、外貿協會董事長黃志芳、唐榮車輛董事沈淑貞、工研院研發處長暨mTARC委員王漢英今天出席美國、印度政府合辦「印太商業論壇」，針對台灣電動車產業發展交換意見。記者潘俊宏／攝影

電動車 黃志芳 鴻海

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