疫情加速企業接班 57%有接班人計畫、49%傳賢不傳子

營運連兩年遭遇疫情衝擊，為了力求生存與突破，不少企業加快「董監換血」腳步，掀起「高層交棒風」。yes123求職網今天發布「疫情年企業接班與轉型計畫調查」，合計有五成七企業「有」接班人計畫，比例高於2019年的50.8%；49%傳賢不傳子；開始培養接班人的年紀平均34.4歲。

yes123求職網調查顯示，如果以「企業領導階層」來看，在「最終決策」的制度上：有46%的公司透露，是屬於「一人裁定制」；也有28.8%屬於「三人以上群體制」；還有25.2%屬於「兩人共治制」。

至於「企業領導階層」的接棒過程，公司方面平均認為，應該要花4.1年完成交棒，但比起「疫情之前」，略有加快腳步的跡象，因為2018年調查時為4.9年，到2019年時，又降至4.4年。

「企業接班人」的主要使命，在可複選狀況下，企業端的看法依序是：「讓公司永續經營、穩健成長」(57.6%)、「維持現有企業文化與組織的優點」(40.1%)，以及「與員工打成一片、將他(她)們視為家人」(34.9%)、「帶領公司走向國際化」(31.1%)。

yes123求職網調查發現，對於「企業接班人」計劃，36%「有計畫，且目前正在執行中」；33.5%「從未執行過，也沒有計畫」；20.8%「從未執行過，但已有計畫」；9.7%為「曾經執行過，但目前沒有」。因此合計有五成七(56.8%)的企業，屬於「有」接班人計畫，比例高於2019年的50.8%，以及2018年的48.9%；同時共有45.7%屬於「曾經或正在執行」接班人計畫。(附註：2020年未調查)

如果曾經執行過或正在執行中，對於「企業接班人」計劃，選擇哪種「交棒方式」？調查顯示，51.3%屬於「創辦人或大股東的後代、親戚、配偶：傳子不傳賢」；48.7%屬於「專業經理人：傳賢不傳子」。接班人「開始培養」的年紀，平均落在34.4歲；但其中有29.8%的企業，是「30歲(含)以下」。

去年與今年的業績變數受疫情影響，若目前有「企業接班人」計劃，有56.7%的公司坦言，會因連兩年「疫情」關係「加快」進度。

不過若想要順利完成「企業領導階層」的交棒與接班，公司方面覺得「最主要的難題」，在可複選狀況下，主要依序為：「交棒者與接班者兩者經營理念一致或分歧」(60.2%)、「交棒者是否完全釋出權力給接班者」(44.8%)、「基層員工對接班者地位的認同度」(36.2%)，以及「交棒者與接班者兩者領導風格相同或迥異」(34.7%)、「企業組織是否因此劇烈變動」(25.1%)。

yes123求職網發言人楊宗斌表示，相較於國外興盛的接班文化，台灣因為以中小企業為主，家族事業比例高，組織雖然扁平化，但是創辦人經常身兼數職，可能較無暇去深思或落實接班人計劃。

此外，台灣業界「所有權」和「經營權」兩者之間，是否要明確分離，看法相當分歧，哪種模式較佳仍有爭議：例如由企業創辦人的後代，維持「大股東」主政；還是對外尋求專業的高階經理人，或者由內部資深員工升任，擔任「經營舵手」；或是兩種模式並行，採「雙CEO共治」方式；甚至是「大股東」和「專業經理人」一起組成「多人決策委員會」。