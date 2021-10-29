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油價連五漲！估下周汽油漲0.1元、柴油漲0.6元

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
預估下周汽油零售價格每公升調漲0.1元，柴油則是調漲0.6元，而這也將是油價連續五周調漲。記者林伯東攝影／報系資料照
預估下周汽油零售價格每公升調漲0.1元，柴油則是調漲0.6元，而這也將是油價連續五周調漲。記者林伯東攝影／報系資料照

因沙國稱OPEC+將維持溫和增產計畫，依中油浮動油價機制，預估下周汽油零售價格每公升調漲0.1元，柴油則是調漲0.6元，而這也將是油價連續五周調漲。

依照中油浮動油價公式，累算至10月28日的調價指標7D3B（70%杜拜+30%北海布倫特）周均價為每桶83.86美元，較上周83.51美元上漲0.35美元，新台幣兌美元匯率27.845則較上周27.935元升值0.090元。

依浮動油價調整機制作業原則，並且不考量亞鄰競爭國最低價及平穩措施的條件下，預估下周汽油及柴油零售價格每公升各上漲0.7元及1.7元，實際調整金額將於31日（周日）中午發布於台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。

不過，政府要求中油必須考量亞鄰最低價規定，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，尤其以韓國為主要指標，且須衡量油價平穩措施，預料中油將吸收部分漲幅，下周汽油、柴油價格每公升將各調漲0.1、0.6元。

油價 中油

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