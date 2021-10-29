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資策會與捷克維索基納省 簽定MOU

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導
國發會主委龔明鑫（前排右2）訪歐行25日造訪捷克，並與捷克參院議長韋德齊（前排中）等人合影。圖／國發會提供
國發會主委龔明鑫（前排右2）訪歐行25日造訪捷克，並與捷克參院議長韋德齊（前排中）等人合影。圖／國發會提供

10月國發會帶領經貿投資考察團赴中東歐參訪。捷克參議院議長韋德齊特別邀請參訪團出席由捷克參議院舉辦「科技韌性與創新：臺捷合作的新路徑」論壇。參訪期間更安排在國發會主委龔明鑫及科技部部長吳政忠的見證下，由資策會執行長卓政宏與捷克維索基納(Vysočina)省省長Vítězslav Schrek代表雙方簽署合作備忘錄。

國發會主委龔明鑫認為，臺捷雙方關係應著重在四項韌性的強化，而其中一項就是網路安全的韌性。事實上，捷克自去(2020)年新冠肺炎疫情興起期間，無論是醫療院所或機場重要公共建設，頻繁遭受資安危害；而數位發展的趨勢來臨，無論是虛假消息或駭客攻擊，都可能對整個捷克的數位經濟發展帶來挑戰。

為此，捷克Vysočina省積極向外尋求資安可行解決方案，在臺灣駐捷克代表處的協助下，促成了資策會與捷克Vysočina省簽署關於網路資安的合作備忘錄，未來將聚焦於拓展臺捷資安合作層面，包括資安技術資訊交換、資安產品與服務合作以及資安研發人員的互訪等。

卓政宏指出，全球在科技的發展下，面臨新興網路威脅及駭客攻擊，臺捷雙方具備網路資訊安全所涵蓋之數位化、加密、雲端等技術已臻成熟，此次合作備忘錄的簽署是個起點，未來將更落實臺捷資安合作領域，佈建相關資安系統於捷克Vysočina省立醫院及重大基礎建設等，透過資安技術的概念實證(Proof of concepts, POC)，成為作為臺捷友好的利基石。展望未來，資策會也將持續投入與中東歐國家的合作，創造更多不同面向的交流型態，以數位轉型與資通訊專業拓展更多友好關係。

資安 捷克 國發會

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