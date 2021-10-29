信義兒福B1-1公辦都更審議通過 預計年底動土

國家住都中心今（28）日表示，台北市信義區兒福B1-1基地公辦都更案自去年9月向台北市政府申請報核，並於今年9月台北市都市更新及爭議處理審議會第492次會議審議通過，今日正式核定公告，預計今年底舉辦開工動土典禮，可望三年內順利完工。

國家住都中心表示，此案是信義兒福公辦都更的第一顆種子，結合國家住都中心及出資人國美建設團隊的專業經驗，並以「回家真好」作為規劃及設計主軸，融入在地社區對家的期盼與需求，也規劃取得鑽石級綠建築標章、黃金級智慧建築標章及耐震標章，並營造全齡安居的好宅社區。

國家住都中心說明，本案1至3樓將作為台北兒童福利中心幼兒園的新址，對於孩子來說，幼兒園也是他們的第二個家，且本案採取先建後拆的方式，使台北兒童福利中心的教學及營運不會因為都市更新工程而中斷，未來在本案完工後，幼兒園預計於2025年回新家進駐，續創百年樹人大業。

至於4樓以上則規劃作集合住宅，由國家住都中心分回之住宅將配合行政院住宅政策，優先提供出租住宅，部分亦可協助周邊老舊社區做都市更新安置使用，使都市更新的連鎖效益逐步擴散，讓更多人可以在都更過程中近鄰安居。

未來信義兒福基地的招商案件將陸續推出，期盼業界先進繼續支持，一同合作推動公辦都更，完整信義兒福公辦都更版圖，共創國家級都市更新典範。