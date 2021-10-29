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長鏈變短鏈 財政部：近年各國出口依存度呈下降趨勢

經濟日報 / 記者翁至威／台北即時報導

財政部今（28）日發布統計通報，分析2014年至2020年近六年主要國家出口依存度多呈現下滑，主要是接連受到國際原物料價格下跌、美中貿易戰、新冠肺炎疫情衝擊所致，尤其亞洲國家下滑程度更明顯。

財政部官員分析，由於亞洲地區是許多國家的生產重地，貿易依賴程度較高，出口依存度的變化也較為明顯，此外近年「長鏈變短鏈」的供應鏈變化，許多國家推動在地製造，也導致各國出口依存度紛紛下滑。

出口依存度是指出口佔GDP比重，官員認為，今年由於疫情漸緩，貿易量能逐漸恢復，出口值（分子）成長，今年各國出口依存度可能會回升，但長期而言，目前看來仍呈現下降趨勢。

財政部表示，主要國家出口依存度隨其對外經貿政策、國內市場規模、匯率水平與產業競爭力之差異而互有高低。

台灣由於內需市場小，近年出口依存度約在五成左右；南韓則約在三成左右。

中國大陸長期以來雖偏重外貿發展，但近年來推動供給側改革，2020年出口依存度降為 17.4%，較六年前下降 4.8 個百分點，除外部需求減少外，與其積極淘汰過剩產能並進行結構調整以提升經濟自主性有關。

新加坡為轉口港及區域貿易中心，出口依存度高達 106.6%，不過與六年前相比，受原油等大宗貨物價格大幅下跌與景氣走緩之衝擊，出口依存度重挫25.3 個百分點。

美、日等經濟發達國家，因具有較大規模國內市場，加以產業外移嚴重影響，出口依存度低於其他國家。

比較特別的是墨西哥，因有了美國這個「好鄰居」，且為美墨加協議一員，出口依存度六年間劇增8.7個百分點。

德國則因為汽車、機械、化工等製造業競爭力超群，出口依存度為 35.9%。

財政部 疫情

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