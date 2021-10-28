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立委抨擊5G資費不降價 NCC：會督促業者重視

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
5G資何時降價廣受各界關注，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥指出，如果考量購買力指數等因素，台灣5G資費不一定是最低，但是相對低廉，未來也會督促業者重視相關議題。 記者許正宏／攝影
5G資何時降價廣受各界關注，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥指出，如果考量購買力指數等因素，台灣5G資費不一定是最低，但是相對低廉，未來也會督促業者重視相關議題。 記者許正宏／攝影

5G資何時降價廣受各界關注，多名立委今日也在立法院交通委員會上提出質疑，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥指出，台灣開台1年多，在資費部分，如果考量購買力指數等因素，台灣5G資費不一定是最低，但是相對低廉，未來也會督促業者重視相關議題。

5G資費目前看不到降價，然而，過往優惠的4G 499元資費價格也不再繼續，讓民眾認為，5G不降價、4G價格又釀起漲，電信業者似有逼用戶升級5G之勢，但是，升級5G之後，有時網路連不上5G、又重新回到4G訊號，且5G熱點分享有流量限制，立委也質疑，5G吃到飽其實是「5G吃半飽」。

針對台灣5G資費便宜一說，立委傅崐萁指稱，以韓國、美國、日本5G資費來看，換算成新台幣分別為2225元、1959元以及1729元，台灣1399元看來是真的比較便宜，但台灣人均每月薪資僅5.4萬元，換算成美金約1831美元，跟美國4388美元，日、韓近3000美元平均月薪相比，台灣費率遠高於這些先進國家。

面對立委質詢，陳耀祥指出，會督促業者重視相關議題，但他也表示，行動寬頻營運，不能只看資費議題，尤其，5G關乎著未來產業需求，雖然全世界各國應用才剛起步。

他舉例，以電線杆來說，未來的電線桿不只是電線桿，而是智慧電桿，可乘載的5G功能連結很多，涵蓋醫療、交通、保全等領域。此外，無人自駕車、遠距醫療、智慧製造、智慧工廠也都在發展，必須要有5G建設才能持續發展這些應用，這就是5G時代跟4G最大的不同。

5G 4G 資費 NCC

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