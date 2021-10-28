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立院經委會潭子考察 王美花允：全力促成外勞重新開放

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導
立法院經濟委員會今（28）日下午由立委楊瓊瓔、何欣純率隊至潭子科技產業園區考察，並與區內廠商代表座談。經濟部部長王美花、加工處處長楊伯耕，台中市政府經發局副局長李安逸、環保局副局長商文麟皆出席與會。 圖／經濟部提供
立法院經濟委員會今（28）日下午由立委楊瓊瓔、何欣純率隊至潭子科技產業園區考察，並與區內廠商代表座談。經濟部部長王美花、加工處處長楊伯耕，台中市政府經發局副局長李安逸、環保局副局長商文麟皆出席與會。 圖／經濟部提供

立法院經濟委員會今（28）日下午由立委楊瓊瓔、何欣純率隊至潭子科技產業園區考察，並與區內廠商代表座談。經濟部部長王美花、加工處處長楊伯耕，台中市政府經發局副局長李安逸、環保局副局長商文麟皆出席與會。王美花表示，將全力促成重新開放外勞引進，與廠商數位轉型。

王美花會中表示感謝所有區內廠商對經濟的貢獻，並表示，今年台灣因防疫有成，引發轉單效益，使製造業訂單持續增加，潭子科技產業營業額成長近30%，就是最好例證。為因應營運成長，所需勞動力增加，經濟部將全力促成重新開放外勞引進，並輔導廠商數位轉型，以加速台灣經濟成長。

楊伯耕表示，潭子科技產業園區是我國光學產業的發源地，目前每公頃平均可創造產值20億元及就業機會480人，今年更繳出亮眼的營運成長績效。未來潭子園區將從產業、機能、環保、更新等面向，持續促進園區升級，成為中部重要的產業創新聚落與高階製造基地。

座談會與會廠商反映缺工、引進外勞、就業安定基金比例、昇降梯就地合法、消防隊保留及地下水管制燈號解列等議題，加工處即予答復，或表示將向勞動部反映，並允諾就昇降梯及外勞引進等事項，專案予以協處。

經濟部表示，各界高度肯定潭子園區半世紀來產業轉型成果及對地方經濟貢獻，期許園區空間持續更新活化，朝高容積發展，並深化光學、電子聚落及促進5G智慧應用。

經濟部 王美花

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