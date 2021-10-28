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慧榮科技財報 營收、EPS連三季創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

全球NAND快閃記憶體控制晶片大廠慧榮科技公布今年第三季財報，營收高於預期，達2.54億美元，較上一季營收成長15%，優於原先預估的成長7.5%～12.5%，與去年同期相比更大幅成長102%。第三季毛利率達50.2%，稅後淨利6,040萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證(ADS)盈餘1.7美元(約新台幣48元)。

eMMC/UFS控制晶片第三季營收持續創下單季營收歷史新高，與前一季相比大幅成長60%～65%，與去年同期相比更巨幅成長高達305%～310%；SSD控制晶片營收與上一季相比約為持平，但與去年同期相比大幅成長70%～75%。新品開發方面，第三季慧榮科技宣布推出全球最高速的外接可攜式SSD單晶片控制器，客戶包括Kingston在內的多家模組廠。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，很高興我們的營收、EPS連三季創歷史新高。此外，我們的年度營收運轉率(Revenue Run-Rate)也較先前計畫提前一季達到10億美元。這樣的營收表現主要因為我們產品市佔率的提升，同時為了晶圓缺貨而不斷優化產品結構，加上應用於智慧型手機和其他智慧型裝置的eMMC/UFS控制晶片營收的強勁成長，因此帶動第三季整體營收。展望未來，相信在重量級OEM客戶的眾多專案帶動下，市佔率將持續提升，營收也將穩定成長。」

預估2021年第四季營收將介於2億5400萬至2億6700萬美元之間，較第三季持平至成長5%，毛利率介於48.5%至50.5%之間。

營收 控制晶片

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