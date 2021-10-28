慧榮Q3營收、EPS連三季創新高 Q4有望續攻高峰

NAND Flash控制IC廠慧榮科技（NasdaqGS：SIMO）今（28）日公布2021年第3季財報，營收高於預期，達2億5424萬美元，較上一季營收成長15%，優於原先預估的成長7.5%-12.5%，與去年同期相比更大幅成長102%，毛利率達50.2%，稅後純益6040萬美元，每單位稀釋之美國存託憑證（ADS）盈餘1.7美元（約新台幣48元）。

eMMC／UFS控制晶片第3季營收持續創下單季營收歷史新高，與前一季相比大幅成長60-65%，與去年同期相比更巨幅成長高達305-310%；SSD控制晶片營收與上一季相比約為持平，但與去年同期相比大幅成長70-75%。

在新品開發方面，第3季慧榮科技宣布推出全球最高速的外接可攜式SSD單晶片控制器，客戶包括Kingston在內的多家模組廠。

慧榮科技總經理苟嘉章表示，很高興他們的營收、EPS連三季創歷史新高。此外，他們的年度營收運轉率（Revenue Run-Rate）也較先前計畫提前一季達到10億美元。

苟嘉章指出，這樣的營收表現主要因為我們產品市佔率的提升，同時為了晶圓缺貨而不斷優化產品結構，加上應用於智慧型手機和其他智慧型裝置的eMMC／UFS控制晶片營收的強勁成長，因此帶動第3季整體營收。展望未來，相信在重量級OEM客戶的眾多專案帶動下，市佔率將持續提升，營收也將穩定成長。

慧榮預估，2021年第4季營收將介於2億5400萬至2億6700萬美元之間，較第3季持平至成長5%，毛利率介於48.5%至50.5%之間。