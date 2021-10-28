我國半導體產業在國際上扮演的角色？蔡總統這樣說

蔡英文總統日前接受「美國有線電視新聞網」（CNN）專訪，被問到在台灣爭取國際社會支持的策略上，半導體產業扮演什麼樣的角色？她表示，這展現出我們有很好的產業基地、豐沛的人才。

蔡總統說，半導體產業是台灣的領頭羊產業，代表台灣有能力生產對世界發展至關重要的產品。而這需要很好的產業基地、很好的基礎建設以及豐沛的人才。這個產業向世界證明，它們的存在非常重要，也同時向世界展現台灣的成就，展現出我們有很好的產業基地、豐沛的人才。

CNN提問，和大陸的緊張局勢是否對供應鏈造成威脅？蔡總統回應，是的，威脅的確存在，但至少在現階段，還在可控制的範圍內。世界認定台灣半導體產業是他們必須協助且保護的產業。這也是中國大陸需要考慮的，因為中國大陸也需要台灣製造的半導體產品。