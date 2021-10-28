政府如何有效監管科技 法制重要性與日俱增

在新興科技創新快速蓬勃發展之際，對各行各業產生極大的衝擊，而政府該如何做到適當的監管，又不會扼殺創新，這是政府部門的一大挑戰。資策會科法所近期特別舉辦科技法制前瞻論壇，邀請專家學者，探討國際先進國家因應資料應用影響之治理趨勢與經驗。

行政院科會辦執行秘書葉哲良、資策會副執行長蕭博仁、資策會科法所所長王偉霖代表出席，會中邀請超過20位各界專家學者共同與談，深入探討國家如何規範資料跨境流通以彰顯數位主權、數位守門人與政府治理法制等議題。

葉哲良指出，科技和法制必須同步進行，在科技政策推動下，亟需發展其他科技法規監理沙盒以協助政府部會分工協調和突破產業創新發展所遭遇的瓶頸，為現有法規障礙提供各界解套方法。隨著科技發展出現的數位經濟治理議題，包含隱私保護與壟斷等問題，如何在保障消費者權益與數位平臺利潤分配及共享機制中取得平衡。

資策會科法所所長王偉霖進一步說明，隨著新興科技應用快速發展及國際經貿趨勢影響下，規範角度逐漸轉變，不同領域及性質的資料應思考不同程度的資料治理機制。各種服務透過網際網路數位化與數位平臺媒合也已經成為疫後經濟活動的日常，面對各產業運用新興科技創新，政府該思考如何建構友善的實驗空間。

論壇以「科技基盤的強化與鞏固—再訪資料跨境流通之政策與法制」為題揭開序幕，特別邀請中華經濟研究院副執行長李淳擔任主持人，並由國家資訊基本建設產業發展協進會董事長黃勝雄，從國際經貿角度及案例分析網路治理之模式。

對於跨國數位平臺因掌握大量用戶資料而成為數位守門人的市場優勢地位現象，國際上已有國家針對大型數位平臺對其國內產業公平競爭影響、消費者權益保護等議題提出相對應政策或法規範，這也是我國參與跨國數位經濟產業鏈、推動各產業逐步數位轉型必須面對的問題，因此資策會科法所安排「數位守門人與政府治理法制」議題，由台灣Facebook公共政策部門協理陳奕儒進行觀點分享。

最後壓軸登場的主題為「創新科技監理沙盒之現狀與前瞻」，在資料作為驅動各種科技創新應用服務之重要元素，如何於既有法規環境下仍保有讓創新科技應用能夠嘗試錯誤的友善空間，已成為近來主要國家激勵產業創新的重要機制。東吳大學企業管理學系助理教授遲淑華及各產業領域之業者及學者，就我國除了現行既有特定領域之外，發展其他較廣泛之創新科技監理沙盒機制可行性共同獻策。