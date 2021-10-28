企業力挺碳定價 政策不定成阻礙

調查顯示，八成八企業認爲應施行碳定價政策，且環保署也低估了企業對施行碳定價的支持度，調查認為，政府缺乏長期規劃已成為各大企業減排措施時的最大阻礙。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，台灣應建立獨立機關管理徵收後的碳費，設置完善的碳排放盤查制度，且一定要國內外徵收標準一致、收到企業有感。

企業力挺碳定價

環保署預計於 2023 年才要討論碳定價費率與措施，還稱企業不想被收碳費，環保署官員指出，初期將採行每噸碳排收取新台幣 100 元的寬鬆費率。但綠色和平專案主任鄭楚忻透過企業意向調查指出，高達九成七的排碳大戶對 2050 淨零碳排表示支持，且有八成八的企業希望台灣政府能夠在台灣本地收取有效碳定價，以減輕未來台灣企業出口產品時，受到碳邊境税的衝擊。

此外，鄭楚忻強調，此一期程應該越快越好、台灣已經落後於世界，而本次受訪的企業界中，有七成的企業認為合理碳費大於等於每噸碳排放 10 美金，其中更有高達二成七的企業認為，合理碳價應落在每噸碳排放 30 美金，遠高於環保署的預估價格，且目前排碳大戶反應，遇到的最大減排困難，與政府輔導、補貼資源不夠、缺乏沒有明確的減碳時程與目標，以及不清楚有哪些減碳技術等有關。

五大關鍵要注意

簡又新則指出，目前台灣企業界已有共識認為，台灣在碳排進程上不能落後於世界，要一起達到淨零排碳與碳中和，且其中最重要的是碳定價，且台灣在政策上必須滿足公平（污染者付費，外部成本內化成公司成本）、合理（在台灣排放，碳費也留在台灣）、有效（收到企業有感，足以影響生存）、透明（設立獨立單位審核款項）、精確（設立嚴密的碳排放盤查制度）等五大特性。

中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立指出，碳定價雖然不是整個經濟體深度脫碳的唯一萬靈丹，但卻是處理氣候減緩議題最強而有力的政策工具之一，可以透過改變消費者、企業和投資人的行為，同時發揮技術創新和產生收入，但也要注意不能過度影響台灣產業競爭力。

台灣綠電應用協會秘書長許博涵進一步指出，碳稅的實施也有助於讓企業採購更多綠電，在目前外部成本沒能往企業內部反映的情況下，即使企業想採購綠電，往往也會受到採購部門阻攔，而但定價有助於解決這樣的困境，且在推行碳定價的同時，政府也應思考能否更積極的提供減排工具可以給企業。

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