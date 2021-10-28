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企業力挺碳定價 政策不定成阻礙

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出台灣施行碳定價的五大關鍵。（綠色和平）
台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出台灣施行碳定價的五大關鍵。（綠色和平）

調查顯示，八成八企業認爲應施行碳定價政策，且環保署也低估了企業對施行碳定價的支持度，調查認為，政府缺乏長期規劃已成為各大企業減排措施時的最大阻礙。台灣永續能源研究基金會董事長簡又新指出，台灣應建立獨立機關管理徵收後的碳費，設置完善的碳排放盤查制度，且一定要國內外徵收標準一致、收到企業有感。

企業力挺碳定價

環保署預計於 2023 年才要討論碳定價費率與措施，還稱企業不想被收碳費，環保署官員指出，初期將採行每噸碳排收取新台幣 100 元的寬鬆費率。但綠色和平專案主任鄭楚忻透過企業意向調查指出，高達九成七的排碳大戶對 2050 淨零碳排表示支持，且有八成八的企業希望台灣政府能夠在台灣本地收取有效碳定價，以減輕未來台灣企業出口產品時，受到碳邊境税的衝擊。

此外，鄭楚忻強調，此一期程應該越快越好、台灣已經落後於世界，而本次受訪的企業界中，有七成的企業認為合理碳費大於等於每噸碳排放 10 美金，其中更有高達二成七的企業認為，合理碳價應落在每噸碳排放 30 美金，遠高於環保署的預估價格，且目前排碳大戶反應，遇到的最大減排困難，與政府輔導、補貼資源不夠、缺乏沒有明確的減碳時程與目標，以及不清楚有哪些減碳技術等有關。

五大關鍵要注意

簡又新則指出，目前台灣企業界已有共識認為，台灣在碳排進程上不能落後於世界，要一起達到淨零排碳與碳中和，且其中最重要的是碳定價，且台灣在政策上必須滿足公平（污染者付費，外部成本內化成公司成本）、合理（在台灣排放，碳費也留在台灣）、有效（收到企業有感，足以影響生存）、透明（設立獨立單位審核款項）、精確（設立嚴密的碳排放盤查制度）等五大特性。

中華民國企業永續發展協會秘書長莫冬立指出，碳定價雖然不是整個經濟體深度脫碳的唯一萬靈丹，但卻是處理氣候減緩議題最強而有力的政策工具之一，可以透過改變消費者、企業和投資人的行為，同時發揮技術創新和產生收入，但也要注意不能過度影響台灣產業競爭力。

台灣綠電應用協會秘書長許博涵進一步指出，碳稅的實施也有助於讓企業採購更多綠電，在目前外部成本沒能往企業內部反映的情況下，即使企業想採購綠電，往往也會受到採購部門阻攔，而但定價有助於解決這樣的困境，且在推行碳定價的同時，政府也應思考能否更積極的提供減排工具可以給企業。

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