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上班族都想知道 老闆下班用通訊軟體敲我算加班嗎？

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導
LINE。圖／聯合報系資料照
LINE。圖／聯合報系資料照

「老闆下班用通訊軟體傳敲我，算加班嗎」？104人力銀行表示，單純follow up進度，不算加班。因此展開工作，才算加班。

此外，根據104玩數據調查顯示，1,037名企業人資及用人主管中，4.6%的公司會監看員工使用公司電腦通訊軟體的內容，且公司規模越大，監看比例越高，30人以下小企業，3.9%會監看；500人以上大企業，10.5%會監看。

但，監看員工使用公司電腦通訊軟體的內容合理嗎？104人力銀行提醒，合理，因為公司電腦必須是公務使用，公司為了確保員工不外洩營業秘密，可以監看。

至於上班能用通訊軟體嗎？根據104玩數據調查顯示，1,037名企業人資及用人主管中，61.9%的公司開放且鼓勵員工多用，因為免費通訊軟體能降低付費電話成本，不過，公司規模越大，禁止使用的比例愈高。規模500人以上的大企業，42.1%禁用。

只是，禁用合理嗎？104人力銀行指出，這得看各家公司規定。有法規禁止嗎？沒有。可看各家公司的管理規範或聘僱合約是否明訂禁止使用，畢竟上班不只聊八卦，用通訊軟體聯繫溝通、認真工作的人很多。

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