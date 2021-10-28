環保署長張子敬：核電不能被視為綠電
年底即將舉行公投，其中一項為重啟核四，環保署長張子敬今（28）日在立法院回應立委質詢時表示，「核電不能被視為綠電。」他表示，國際能源總署有關減碳路徑，能源主要是以再生能源、碳捕捉技術來達到。
立法院衛環委員會今日邀請環保署等部會針對「我國空氣污染防制工作現況及後續精進作為」進行專題報告。
民進黨立委蘇巧慧表示，年底即將公投，外界有「以核養綠」的論述，她詢問張子敬，核電算不算綠電？張子敬回應，核電不能被視為綠電，國際能源總署有關減碳路徑，在能源這一塊，主要是以再生能源、碳捕捉技術來達到。
蘇巧慧表示，再生能源應該是既能減碳、降空汙，又不會對環境產生後遺症的，才能叫做再生能源。
蘇巧慧也問經濟部，重啟核四需要多少時間跟預算？經濟部次長林全能回答，坦誠地用科學來思考，核四重啟面臨許多困境，包括安全疑慮，且核四設備有許多過期，例如安全儀控系統需要汰換，但目前已經沒有生產，另外還有核廢料處理問題。
蘇巧慧表示，她向原能會了解，若要重啟核四，至少需要十年，預算至少要800億元。
蘇巧慧要求環保署、經濟部，應該對於減碳、核電相關論述，要提出科學資訊，公開給國人，讓國人可以憑科學證據來判斷。
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