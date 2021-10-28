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公平會同意台灣中油公司 收購造橋加油站

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導

台灣中油股份有限公司與輝宇實業股份有限公司申請結合，公平會審議認為，結合案整體經濟利益大於限制競爭之不利益，因此同意結合。

公平會表示，台灣中油公司擬取得輝宇公司1家造橋加油站全部之營業及財產，達到申報門檻，依法提出結合申報。

公平會指出，台灣中油公司與輝宇公司均有經營加油站，且台灣中油公司供應油品予輝宇公司之造橋加油站銷售，故本結合涉及加油站零售市場及油品市場，同時兼具水平及垂直結合態樣。由於加油站零售市場並無顯著參進障礙，而本結合僅涉收購1家造橋加油站，結合後其市場占有率增幅微小，且其油品售價亦會遵循台灣中油公司的公告零售價格，結合後應無任意提高油品零售價格之能力。

公平會進一步表示，我國油品市場目前有台灣中油公司、台塑石化公司等2家供油業者，加油站業者仍可依其意願自由選擇交易相對人，且台灣中油公司所實施的浮動油價機制亦為公開資訊，結合後應無可能增加競爭對手成本；又造橋加油站一直以來皆選擇由台灣中油公司供油，因此油品市場結構並無改變，結合後應無濫用市場力量或造成市場封鎖效果之可能。基於結合後整體經濟利益大於限制競爭之不利益，依公平法第13條第1項規定，不禁止其結合。

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