電動車要成「兆元產業」？宣明智指「這些」仍卡關

全球電動車商機夯，讓玉山科技協會此論壇上，產、官、研界大老全現身。不過，行政院副院長沈榮津因立法院總質詢提前離席，他前腳剛走，聯電榮譽副董事長宣明智、車輛中心王正健等大老就紛紛表示意見，直指台灣電動車政策，還有「這些問題」。

電動車商機爆發，更牽動零組件、整車、基建，及軟體商機，玉山科技協會今天的20週年慶祝大會，則由鴻海董事長劉揚偉主持「台灣電動車的未來」專題論壇，邀請總統府資政林信義、聯電榮譽副董宣明智、工研院院長劉文雄、車輛研究測試中心（車輛中心）總經理王正健發表意見。

現任總統府資政林信義，曾任中華汽車總經理、車輛中心董事長、行政院副院長等職，見證汽車產業發展，面對電動車商機，他指出台灣目前每年約4000億的油車商機（含成車、零組件）已飽和，但汽車電子正急速發展，目前2600億產值，五年內會成長到6000億，「會是下一個兆元產業！」

林信義：政策勿「有路無橋、有橋無路」

他建議，台灣廠商不一定要電動車一級供應商（tier 1，直接供貨者），但一定要強強聯手，才能在未來關鍵的兩到三年內搶得供應鏈重要定位。

不過，林信義也憂心政府政策「有路無橋，有橋無路」，以自己在政府機構任職的經驗，常常「有了路，卻沒有橋的經費」，希望政府在電動車政策上資源要有效率配置，因為在最關鍵發展的這幾年「沒有時間等了！」

工研院結合南部業者發展化合物半導體，其耐高電壓、散熱佳的性質，在電動車用電源系統的應用備受期待，但目前仍若干技術困難。

林信義指出，這個技術要整合材料、化學、雷射等研究部門，4年份的經費，他認為應該2年就撥出，唯恐在重要的發展階段落後。

工研院院長劉文雄則觀察到，工研院示範場域中，倉庫到倉庫的貨運自駕車，以及長距離的自駕（一般道路司機開，高速公路自駕），是最有可能最早進入自駕實際應用的兩種模式。

不過，他點出，去年日本就修法開放相關合規的自駕車上路，台灣卻還沒，希望政府能夠加速辦理，先讓這兩種模式能夠落地。

此外，近年政府大力推廣軌道交通，劉文雄卻認為，鐵道、輕軌等建設，會需要徵地，並且耗時多年才完工，反觀發展具一定自駕能力的智慧巴士，則能較快上路，因此在大眾交通問題上，智慧巴士「會是（台灣）土地寶貴下，最智慧的選擇。」

宣明智則認為，台灣2010就有納智捷的電動車，2012年就有華德動能的電動巴士，再加上從汐止到台中擁有全球最完整、快速、密集的開發聚落，「台灣一定能造（電動）車」，他甚至預估，未來國外會有很多電動車大廠來台設研發中心。

他則認為政策面上，電動車關鍵時刻，政府「多做多對」，政策上要「精準獎勵」，也不要刻意分車廠廠牌，只要在國內製造，都應該獲得獎勵的資格。

電動車與碳排法規須通盤考量

車輛中心總經理王正健則建議，政府在討論碳權交易時，也可將電動車政策一併考慮，包括企業碳排能否用買電動車來抵扣？有關電動車路權是否能優先行駛？而公務車、計程車、商用車採購電動車是否能有相關優惠？

不過，他也指出，法規確實有很多事情需要考慮，尤其重視安全，因此目前國際法規也在建立中，其中測試也至關重要，像是自駕車遇上下大雨、沒GPS信號、夜晚、起霧、高速公路匯入匯出等問題時，如何維持運作，政府已經在討論很多辦法。

（作者／毛凱恩 本文出自2021.10.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）