就業金卡核發9月底3,432張 萬人政策目標估明年底達標

為吸引外國特定專業人才來台，攬才專法給予多項優惠誘因，包括核發四證（工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可）合一的「就業金卡」，從2018年2月開放申請到今年9月底，已核發3,432張金卡，其中去年因不少外籍人士選擇來台避疫，一口氣增加逾千人。

國發會統計到9月底為止，共核發3,432張金卡，但因為金卡的有效期間三年，有些持有人屆期未申請換發新卡， 因此有效張數為3,225張。根據統計，金卡持有人以經濟類為主，占比超過六成；國別則以美國為大宗，占了三成六，其次是香港、英國。

國發會研修「外國專業人才延攬及僱用法」，立法院6月18日已三讀修正通過、7月7日經總統公布，行政院並已核定自10月25日起施行。國發會表示，攬才法規架構更完善，未來讓更多國際優秀人才能夠「進得來」、「留得住」，而預期在攬才專法上路後可望會有激勵效果，應該可以在明年底達到一萬人的政策目標。