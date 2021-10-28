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台立互設經貿代表處 簽署六項MOU、進行四面向合作

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委龔明鑫率領的中東歐經貿考察團正在立陶宛進行訪問，龔明鑫表示，駐立陶宛台灣代表處很快、今年底前就會開始運作。立陶宛經濟暨創新部長阿爾莫奈特亦指出，立陶宛駐台經貿代表處預計明年初設立。

同時，考察團並與立陶宛簽署六項合作備忘錄，領域涵蓋半導體、生命科學、生物科技、雷射、衛星技術、晶體研究、金融，可望為雙邊經貿合作奠定堅實基礎。

除了雙方技術及供應鏈的合作面向外，國發會指出，台灣與立陶宛的合作還將從其餘三個面向來同步進行。

第二，則是投資合作。在兩場次的貿易投資論壇將分為五個分組，ICT與Fintech、半導體與雷射、生醫、電動車及農產品/食品。台灣在ICT產業及半導體的成就享譽全球，而立陶宛則是全球Fintech和雷射的領導者，強強合作將可以更創造雙贏；生醫部分則會強化醫材及臨床實驗的互相合作，而未來電動車的發展趨勢已經十分明顯，雙方可共同發展商機。另外立陶宛的食品在台灣享譽盛名，巧克力等等一上架都快速銷售一空，也會是雙邊合作的重點項目。

第三是貿易及採購的合作，此行將會有超過100場次、線上及實體的B2B商機洽談會，第四則是融資合作，雙方也將合作促進融資合作來協助廠商的投資。

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