中科三期七星基地第一次環評變更 環評大會審查通過

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
中科管理局宣布，中科三期七星基地第一次環評變更環評大會審查通過。記者宋健生/攝影
中科管理局宣布，中科三期七星基地第一次環評變更環評大會審查通過。記者宋健生/攝影

中科管理局今(27)日宣布，中科三期后里七星基地第一次環評變更環評大會審查通過，除已進駐廠商可更順利營運外，亦可滿足其他申請進駐七星基地的廠商設廠需求。

中科三期七星基地開發計畫第二階段環境影響評估，於107年6月13日第332次環評委員會決議通過環境影響評估審查。

近期為活化及有效運用七星基地產業用地，中科管理局積極展開招商，引進涵括生物科技、精密機械及光學相關等多元領域廠商，並為此辦理第一次環評變更作業，經過2次專案小組審查會，於今日獲環評大會決議建議審核修正通過。

中科管理局表示，七星基地環評書規定，進駐廠商僅可運作化學物質清單所列項目，如需使用其他化學物質應依環評法申請變更。

因此，本次環評變更為配合新進廠商需求，適切地調整園區的化學物質清單，過程中配合健康風險評估作業，在地方召開相關說明會，讓關心此案的當地鄉親、環保團體充分表達意見，已達到落實民眾參與的期待。

環差審議過程，中科亦依環評委員、專家學者建議，調降污染排放總量、增加環境監測項目及持續強化節能減碳等，積極回應採行友善環境的環保措施。

中科管理局強調，今天七星環評變更通過環評大會審查，可說是繼中科三期環評案圓滿通過二階環評審查後，又更加往前邁進一步，除已進駐廠商可更順利營運外，亦可滿足其他申請進駐七星基地的廠商設廠需求。

新進廠商將得以依其設廠計畫順利推動，有助於增加就業機會及地方發展，未來七星基地將可更加活絡發展，亦得以延續與地方長久營造的和諧共榮發展。

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