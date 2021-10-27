談數位社會創新 唐鳳：三基石為快速、公平、有趣

行政院政委唐鳳今（27）日出席TSIA 年會，在提及「數位社會創新」與公共服務議題時，以台灣防疫不用封城、對抗假訊息不用下架的經驗為例，論述這主要有三個基石，包括快速、公平與有趣。

唐鳳今日線上出席台灣半導體產業協會年會，在以數位社會創新（DSI）為題進行演講時表示，台灣不管在防疫或是防制假訊息，都是採取「with the people」而非「for the people」策略。

她也不忘詼諧地表示，這是因為數位就是「好幾位、數十位、數百位」。

唐鳳說明，在數位轉型前，多數服務業都是透過民調、出口訪談、焦點團體等方式去了解大家的想法，但有了DSI，任何人都能參與創新，這讓台灣的防疫不用封城、對抗假訊息不用下架，這個的基石有三重點，就是快速、公平、有趣。

第一是「快速」。唐鳳舉例，2019年底，當李文亮醫師提出華南市場有七例確診消息傳到台灣後，一瞬間大家都在PTT各展所長，診斷這些訊息，隔天就促成武漢來台班機都要登機檢疫。

唐鳳表示，DSI的先決條件，就是要有非常自由的社會風氣，且有讓人能暢所欲言、朝公共利益方向走的數位公眾設施。她也提醒應注意數位落差，表示應該是讓數位配合社會，而非要求任何人去配合數位工具。

其次是「公平」。唐鳳表示，在數位世界，最重要的就是資料流動。她以口罩地圖、簡訊實聯制為例，強調開放資料的數位協作重要性，並再次提醒，要先讓使用者安心再數位轉型，而非少數人先數位轉型了，其他人卻是「慘遭轉型」。

第三是「有趣」。唐鳳表示，若要讓大家參與，就要讓大家能覺得很好玩。她舉例，指揮中心以柴犬「總柴」等容易傳播、有趣的方法，宣導社交距離、戴口罩、勤洗手等概念，讓人看到會心一笑，也易於混搭、再創作並傳播。

最後，唐鳳強調好的「公共服務」與「數位轉型」，必須是可以讓任何人都能享受更好的服務，而不用去透支下一代、消耗社會上其他人，就可以讓人更安心、省力的，這點是最重要。